國防特別預算卡關中！藍白呼籲先做這事 卓揆反應曝惹眾人大笑

即時中心／潘柏廷報導

總統賴清德遞出未來8年投入1.25兆國防特別預算，然而，藍白立委屢次在立法院程序委員會聯手擋下，無法排入議程進行實質討論，更放話要政院先依法編列軍人加薪等預算後再討論。對此，行政院長卓榮泰今（30）日上午被問到相關問題時，反應也曝光，也讓站在旁邊的眾人哄堂大笑。

攸關台灣國防安全的「國防特別預算」，慘遭在野黨聯手在立法院程序委員會4度擋下，讓該案無法成功進入院會審查，使得賴清德及卓榮泰相當不滿，但仍呼籲朝野不分黨派讓其能順利通過；只是現在藍白放話要求政院先依法編列軍人加薪等預算後再討論，因此國防特別預算還在持續卡關。

快新聞／國防特別預算卡關中！藍白呼籲先做這事 卓揆反應曝惹眾人笑

卓榮泰（第一排左三）出席行政院經濟發展委員會第2次顧問會議前和與會來賓合照。（圖／民視新聞）

卓榮泰今日上午出席行政院經濟發展委員會第2次顧問會議，在活動開始前先和副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、宏碁集團創辦人施振榮等人一同合照；等到合照過後，記者便向卓榮泰喊話相關問題時，卓榮泰則笑說，「等一下開會再談」，引起眾人大笑，相關畫面也曝光。

