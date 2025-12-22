國防特別預算卡關程序委員會 民調：5成3民眾不樂見

國防特別預算條例草案在立法院程序委員會中遭在野立委否決，未能排入院會報告事項及付委審查。（圖／CTWANT攝影組）

總統賴清德規劃在未來八年間投入1兆2500億元的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，在立法院程序委員會中遭在野立委否決，未能排入院會報告事項議程。台灣民意基金會今（22）日發布最新民調，結果顯示高達53.7%民眾表示不樂見此結果，僅30.2%民眾表示樂見，不樂見者比樂見者多23.5%。

台灣民意基金會最新民調顯示，53.7%民眾不樂見國防特別預算條例草案遭封殺。（圖／台灣民意基金會提供）

朝野因國防特別預算條例草案再度交鋒。賴清德表示，願在符合憲法程序前提下赴立法院報告，爭取在野黨團支持，但藍白立委堅持採取「詢答」模式，雙方對報告形式仍無共識，協商陷入僵局。

根據台灣民意基金會民調問及，「為因應中國對台軍事威脅，並回應美國期待，賴政府11月27日提出未來8年將投入1.25兆特別預算以強化國防。但這項法案最近在立法院被在野黨兩度封殺（暫緩列案），您是否樂見這樣的結果？」民調結果顯示，16%非常樂見，14.2%還算樂見，26.9%不太樂見，26.8%一點也不樂見，10.5%沒意見，5.6%不知道、拒答。

政黨傾向方面，民進黨支持者8成7不樂見、5.6%樂見；國民黨支持者5成2樂見、3成3不樂見；民眾黨支持者5成9樂見，2成9不樂見；中性選民，3成2樂見，3成3不樂見。

本次調查由台灣民意基金會設計與判讀，山水民意研究公司執行抽樣。訪問期間為2025年12月15日至17日，對象為全國20歲以上成年人，採市話7成、手機3成並用抽樣，有效樣本1077人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點，並依內政部最新人口資料進行加權。

