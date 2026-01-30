國防特別預算卡關 賴清德批在野黨：持續無理由封殺

取自賴清德臉書

今天是立法院本會期的最後一日，賴清德總統表示，很遺憾國防特別預算仍持續被無理由封殺、未能實質審查，也不讓國防部在安全機密的環境下詳盡說明。他期盼，在野黨至少能在國防與國安議題上放下歧見，為國軍爭取更多預算、投入更多資源。

農曆春節即將到來，賴清德上午前往花蓮頒發加菜金、年節贈禮給陸海空軍各單位。他下午透過臉書感謝國軍全年無休、堅守崗位，除了在去年中國環台軍演中迅速反應、展現嚇阻力量，當天災重創光復地區時，也都立即投入、積極應處，讓災民看到迷彩就安心、見到國軍就放心。

他也期勉國軍，秉持新訓練、新思維、新裝備、新科技的精神，保持軍民一體的原則，深化全社會防衛韌性，成為一支榮耀、紀律、戰力兼具的鋼鐵勁旅。

賴清德話鋒一轉指出，今天也是立院會期的最後一日，很遺憾國防特別預算仍持續被無理由封殺、未能實質審查，也不讓國防部在安全機密的環境下詳盡說明。他衷心期盼，在年節即將來臨，許多官士兵留守基地、守護國土的時刻，在野黨至少能在國防與國安議題上放下歧見，為我們台澎金馬的國軍兒女爭取更多預算、投入更多資源。

他也承諾，執政團隊會繼續盡最大的努力，強化改善國軍的裝備、環境與福利。「也請全體國人，一起為最辛苦、最英勇的國軍弟兄姊妹加油！」

對於立法院院會將民眾黨團版《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》排入委員會審查，行政院發言人李慧芝也痛批，無視行政院早在去年11月27日便送請立法院審議的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，這種持續無視國家真正需求的政治操作，勢必延誤國防建軍期程，衝擊聯合作戰的執行。

李慧芝指出，民眾黨團的草案內容，只是複製貼上國防部已公開資訊、草率切割政院版國防特別條例，缺乏戰略構想、沒有建軍規劃、悖離軍購實務程序，且無視國防自主，不僅將使台美軍購窒礙難行，更嚴重影響台灣永續戰力。

李慧芝強調，國防部已多次示警，民眾黨團版本草案只有採購部分裝備，並沒有建立配套措施，可能會使國防部無法執行，甚至衍生嚴重後遺症。

李慧芝重申，政院版國防特別條例，是在台美雙方縝密溝通評估下，由有權進行軍事採購的政府提出來的特別條例，具有整體戰略構想以及建軍規劃，兼顧軍購實務程序並提升台灣國防自主防衛量能，民眾黨版完全不具備這些特性，因此政院版必須付委審議，才能真正建立國防所需的戰力。

