國防特別預算因美施壓？ 總統：壓力來自中國 勿倒果為因

在外界預期台美對等關稅即將揭曉之際，賴清德總統今天(26日)宣布未來8年將投入新台幣1.25兆建構先進防衛作戰體系，遭質疑恐受到美方施壓。對此，總統強調不能倒果為因，並表示台灣主要壓力是來自中國的併吞，而這筆特別預算是要展現台灣守護國家的決心與對印太區域和平穩定的承諾，與「川習通話」及對等關稅談判無關。

為因應迫切的國安威脅，賴清德總統今天召開記者會，宣布國安團隊已研擬「守護民主台灣國家安全行動方案」，其中包括將於未來8年投入新台幣1.25兆的國防特別預算，打造「台灣之盾」，建構可以永久捍衛「民主台灣」的國防戰力。

記者會中，有媒體問及目前正值美、中領袖通話後、台美關稅談判將揭曉之際，政府此時宣布將提出1.25兆國防特別預算，是否受到美方壓力？總統回應表示，不能倒果為因或本末倒置，台灣主要的壓力是來自中國的併吞，在中國對台文攻武嚇及統戰滲透日益增強的情勢下，台灣編列這筆國防特別預算，目的是在保護國家安全、維護民主自由的生活方式，就如同民眾在家裡裝監視器，「絕不是因為來自鄰居的壓力，而是來自於可能小偷會入宅偷竊。」

總統強調，國家編列國防特別預算、提高國防力量，就是為了防止中國併吞，並非來自其他方面，也與最近美國總統川普與中國國家主席習近平通話及台美關稅談判無關。總統說：『(原音)這一筆國防特別預算跟關稅談判沒有關係。這筆特別預算主要就是展現台灣守護國家的決心，還有對於印太區域和平穩定的承諾。』

至於有媒體問及明年度中央政府總預算還卡在立法院，國民黨主席鄭麗文又曾揚言反對增加國防預算至GDP的5%，未來有無信心爭取到在野黨的支持，讓這筆國防特別預算在立法院過關？總統表示，國防特別預算與中央政府總預算性質上有些不同。他指出，台灣面臨中國威脅，這筆國防特別預算是必要的投資，他希望在野黨能夠支持。總統也說明，這筆預算加上去之後，國防預算並沒有達到GDP的5%，但他希望明年能達到GDP的3%以上。

總統強調，兩岸若要進行和解，也必須有實力做後盾，沒有實力做後盾的和解無法保障國家的利益，容易淪為投降的後果。因此，他希望在野黨能夠不分立場，一致支持這筆國防預算。