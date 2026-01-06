國防特別預算持續卡關 王婉諭喊話民眾黨：應回歸實質審查

時代力量主席王婉諭。 圖：翻攝自王婉諭臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨、民眾黨持續於立院程序委員會杯葛《國防特別預算條例》排入議程，引發外界關注。對此，時代力量黨主席王婉諭今（6）日呼籲，民眾黨此刻最該做的，就是停止在程序委員會配合國民黨阻擋國防特別預算，讓條例進入實質審查，切勿以程序杯葛取代真正的國會監督。

王婉諭指出，近期委內瑞拉的局勢再次提醒台灣，守護國家主權的前提，在於是否具備保衛自身的能力。她強調，國際法固然重要，但若妄想強權會因此自我約束，未免過於天真；上週中共軍演甚至將演習區域劃入我國領海，已清楚顯示其行動並不在乎國際法規範。

王婉諭表示，現實相當殘酷，中共是否侵略台灣，從來不取決於台灣是否釋出善意、也不取決於哪個政黨執政，而是取決於侵略是否做得到，以及所需付出的代價是否足夠高。她直言，若侵略台灣對中共而言「輕而易舉」，不論台灣如何退讓，都無法換來真正的安全。

她強調，台灣唯一的出路，是在外交、經濟與國防實力上全面強化，讓任何企圖動武者都必須承擔難以承受的成本；在此前提下，《國防特別預算條例》絕對不能再被卡在程序委員會。

針對民眾黨立院黨團的角色，王婉諭提到，民眾黨自本屆立法院上任以來，並未展現「關鍵少數」應有的力量。她表示，若民眾黨要證明自己與國民黨不同，並能反映多數民意、扮演制衡藍綠的第三勢力，就不該持續杯葛國防特別條例。

王婉諭也直言，從中國國民黨部分政治人物的言行即可看出，其立場與中共高度同步，目的在於阻擋國防預算、拒絕台灣厚植國防。她強調，民眾黨不可能不知道國民黨的政治操作，若仍以「監督」為由，將法案擋在程序委員會，實際上形同欺騙選民。

王婉諭重申，她支持強化國防，也支持在野黨進行嚴格審查，但反對「為擋而擋」，更反對以程序杯葛取代實質監督。她指出，目前立法院審議的是特別條例，而非實際預算案，真正涉及細項、數量與價格的審查，必須待條例進入委員會，甚至母法通過、預算案送進立法院後，才能逐條質詢、逐項刪減。

她直言，若現在就直接在程序委員會封殺法案，等同於主動放棄國會進行實質監督的權力。

最後，王婉諭強調，國家利益永遠應置於政黨利益之前。她呼籲民眾黨在立法院即將再次召開程序委員會之際，應在關鍵時刻做出正確選擇，發揮關鍵少數的力量，「不要讓政治算計杯葛台灣的安全」，歷史終將記得各政黨站在哪一邊。

