國防特別預算有解？ 美方開轟後傳藍內部鬆動

立法院副院長江啟臣攜手AIT要發展機器人廊帶，處長谷立言再度重申，台灣是美國的重要夥伴。（圖／東森新聞）





在野聯手擋下1.25兆國防特別條例，這讓美國議員批評之外，也傳出將出手施壓，前國民黨立委許毓仁就示警，他說如果在野黨一方面杯葛國防軍購，另一方面又阻擋台美貿易與關稅協定，在華府眼中，這已不再是正常的國會監督，而是對台美整體戰略合作的質疑，恐嚴重傷害台灣的國際可信度。

台美關稅告一段落，代表訂單回流，對台中產業重鎮來說無疑是好消息，立法院副院長江啟臣攜手AIT要發展機器人廊帶，處長谷立言再度重申，台灣是美國的重要夥伴。AIT處長谷立言：「比較多自動化的技術，所以我們認為台灣也可以協助美國達到川普總統的工業化的目標，台灣是非常可靠、可信賴的夥伴，所以我認為在安全供應鏈，台灣可以扮演非常重要的角色。」

廣告 廣告

台美加強合作也包含對台軍售，只是政府編列1.25兆元國防特別預算條例，尚未在立法院付委審查，引發美方關注。國民黨前立委許毓仁表示，如果反對黨一方面阻擋軍購，另一方面又阻擋台美貿易與關稅協定，在華府眼中，這將不再被視為正常的國會監督。立法院副院長江啟臣：「解鈴還須繫鈴人，我們希望朝野各政黨能夠好好坐下來談。」

甚至還傳出美方出手施壓，這時國民黨主席鄭麗文又積極在準備鄭習會，還說先陸後美接著訪美，就怕鄭麗文華府行出現變數，還有台中市長盧秀燕也計畫訪美，恐怕也躲不掉軍購問題。立委（國）謝龍介：「尤其美國朋友，請你小心一點，說話要客氣一點，台灣人對你們的信任度逐漸在降低，我們什麼都看不到，就要掏出1兆2500億。」

儘管國防部長顧立雄表示，美國修訂法律，讓台灣享北約同等軍售待遇，大幅簡化行政程序，M1A2T戰車等9大武器，2026年將陸續交運。立委（國）謝龍介：「在台灣裡面又採購，請問你們又找了多少家茶葉行，找了多少家小吃攤，要分這3000億。」

藍營主張，若是綠營真的重視國防，就應該編足法定預算，現在就看執政黨如何接招。

更多東森新聞報導

國民黨「新竹縣長初選」預測民調曝光 2強相爭分析一次看

藍台中市長人選「2次協調」？市黨部否認：大家忙

藍台中「姐弟」僵局！江啟臣：確定方向「別內耗猜忌」

