國防特別預算條例遭第4度封殺 王義川喊話國民黨：你們要跟美國說不買武器也可以但這要進入討論啊

立法院程序委員會本（23）日召開會議，適逢國民黨立委上週飛赴中國，並傳出「領旨」 阻擋台灣國防特別預算條例，以及美國在台協會（AIT）與國民黨副主席李乾龍及張榮恭會面，重申美國支持台灣強化防衛能力，因此關於行政院提出之國防特別預算條例能否進行審議，格外引發關注。

結果，本日程序委員會在藍白立委挾人數優勢之下，最終以10比9否決民進黨立法院黨團之提案，封殺行政院所提國防特別預算條例、國家安全法修正案，以及政院版財政收支劃分法。

美中角力台灣國防預算？AIT會晤李乾龍及張榮恭

繼上週國民黨立委飛赴中國與中共國台辦、廈門台辦接觸，並傳出「領旨」阻擋台灣國防特別預算條例，美國在台協會（AIT）本日公布副處長梁凱雯與國民黨副主席李乾龍及張榮恭會面資訊。

美國在台協會強調，美台關係的重要性，並就雙方關切的議題交流討論。會談期間，梁凱雯副處長重申：「美國支持台灣強化防衛能力」，以及維持台海和平穩定的重要性。

美國在台協會亦表示，梁凱雯副處長與李乾龍副主席和張榮恭副主席共同指出，在應對相關挑戰時，對話具有重要價值。

不滿一群綠委舉牌聲援，翁曉玲與王義川小鬥嘴

本日程序委員會審定第4會期第15次會議議事日程草案時，立法院國民黨團的議程提案之中，並未列入行政院所提國防特別預算條例，另外則列入總統賴清德彈劾案；立法院民進黨團的議程提案之中，則列入政院版財政收支劃分法，以及行政院所提國防特別預算條例、國家安全法修正案。

於發言階段，民進黨立委王義川代表黨團發言，同黨立委則群起舉牌至他身後聲援。見此情況，本日會議主席翁曉玲碎念道：「怎麼帶一群人上來發言？」王義川反唇相譏：「妳不也是帶一群立委到中國？」翁曉玲則回：「應該是委員一人發言，不是委員一群發言...有這麼怕我嗎？」不過後來她仍允許民進黨立委站在王義川身後舉牌，並由王義川一人代表發言。

王義川批國民黨：要跟美國唱反調就該進入討論

王義川發言表示，立法院不能成為國安的破口，上個禮拜國民黨的立委前進中國，大家都想知道在中國談了什麼，所以民進黨提案希望立委赴中能夠納管，結果在程序委員會中被擋了751次，希望不要再擋。

針對國防特別預算條例，王義川也發言表示，國民黨口口聲聲說要加強國防，結果攸關國家安全的特別條例，國民黨連討論都不討論。

尤其日前美國在台協會駐台代表谷立言表示願到立法院討論說明，王義川因此對國民黨喊話：「你們要跟美國唱反調、要跟美國說不買武器也可以，但這要進入討論啊，結果你們連排討論都不敢！」

藍白挾人數優勢10比9封殺國防特別預算條例

進行表決時，國民黨立委與民眾黨立委舉手反對民進黨立法院黨團之提案，初步表決結果為9比9平手，會議主席翁曉玲見狀便加入投下反對票，最終以10比9否決民進黨立法院黨團之提案，封殺政院版財政收支劃分法，以及行政院所提國防特別預算條例、國家安全法修正案。

王義川感慨：「民主不能沒有程序，國安也不能沒有期限的拖延，呼籲白藍兩黨回到制度、回到理性，讓立法院真正成為守護國家、愛台灣，不是癱瘓制度的地方。」

民進黨立委沈伯洋也感慨，國民黨即使剛從中國回來，瓜田李下，但完全沒在演；因為他們知道，毀掉法制的最後守護者，才能弱化這個國家，「左毀國安，右打憲法，再擋國防。」

