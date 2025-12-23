《國防特別預算條例》遭藍白4度封殺...沈伯洋透露：國民黨提草案「憲法法庭判決可公投」、「立法院可取代憲法法庭」！示警2026投票是台灣關鍵一戰

立法院程序委員會今（23日）召開會議，適逢國民黨立委上週飛赴中國，傳出「領旨」 阻擋台灣國防特別預算，政院提出之《國防特別預算條例》能否進行審議，引起各界關注。不過，民進黨立委沈伯洋透露，本日程序委員會在藍白立委挾人數優勢之下，最終以10：9否決民進黨立法院黨團之提案，封殺政院所提《國防特別預算條例》、《國家安全法》修正案，以及政院版《財政收支劃分法》。

沈伯洋於臉書發文指出，國防預算再度遭擋，「國民黨即使剛從中國回來，瓜田李下，但完全沒在演」。同時，他也提到「有更勁爆的」，藍白提案，直接否決憲法法庭判決，且國民黨提出草案，憲法法庭判決可拿去公投。

沈伯洋說明，「講白話文就是：立法院以後可以取代憲法法庭；憲法法庭說的不算，立法院說的才算」。沈伯洋嘲諷，「我很期待言必稱北韓法學的，要怎麼解釋現在這個狀況」。

沈伯洋直言，「不要再說什麼提名了，藍白從頭到尾，就只是想要癱瘓憲法法庭」。他指出，無論是用修法還是提案，國民黨與民眾黨的目標非常一致，「因為他們知道，毀掉法制的最後守護者，才能弱化這個國家」。

沈伯洋說，「左毀國安，右打憲法，再擋國防，明年（2026）的投票，已經會公投綁大選；這將是台灣的關鍵一戰」。

（圖片來源：三立新聞、林楚茵臉書）

