國防特別預算舉債破５千億 藍憂台灣變兵工廠

總統賴清德宣布將提出規模一點二五兆元追加國防預算。國民黨主席鄭麗文（圖）二十六日呼籲懸崖勒馬。（中央社）

記者王超群∕台北報導

總統賴清德二十六日宣布將提出規模一兆二千五百億元的國防特別預算。國民黨主席鄭麗文指出，加計明年度國防總預算九千四百九十五億元及其他既有特別預算，政府舉債規模恐將突破五千億元，已遠超過法定上限；賴清德的一番談話不但讓台海變成火藥庫，還把台灣變成兵工廠。

國民黨團呼籲，國防仍須審慎規劃，重大政策須經國會審查並向全民說明，避免在財政與戰略上造成不可逆後果。（記者王超群攝）

國民黨立院黨團則指出，美國國會轄下美中經濟暨安全檢討委員會建議由台灣協助升級菲律賓軍事基地，外交部亦證實收到相關意見。黨團質疑，政府是否與美方討論？是否已有前置作業？或在密室中「原則同意」？要求賴清德向全民說明中華民國立場。

鄭麗文表示，賴清德未就財政紀律、長期排擠效果與可行支應方案提出具體說明；卻先以投書外媒方式揭示重大政策，未向國會與全民進行正式報告，忽略應有的民主程序。她並質疑，若台美已有管道，何以以投書方式宣示重大決策？恐損害元首格局。

鄭麗文表示，賴清德在記者會重提兩國論，再次大步向台獨邁進，絕對不是台灣人民所樂見的，也絕對不是區域乃至國際社會所樂見的。賴清德的一番談話不但讓台海變成火藥庫，還把台灣變成兵工廠，不只投資戰爭，連台灣未來所有經濟產業發展，難道都要建立在戰爭之上嗎？身為國會第一大黨，台灣最大在野黨，希望賴清德要三思，能夠懸崖勒馬；也希望國際社會能夠理解，台灣人民愛好和平，堅定和平的重大意願。

國民黨團書記長羅智強表示，國防預算近年持續增加，但國安情勢並未改善，海峽中線形同消失、共軍擾台常態化，如今更可能負擔第一島鏈非軍事設施相關費用，恐使台灣離「被當成提款機」更近一步。

黨團首席副書記長林沛祥指出，美方以非武器支援名義要求台灣負擔鄰國軍事設施升級，已非單純建議，而是政治壓力；民進黨政府卻保持沉默，令人擔憂是否默許。黨團強調，中華民國願意合作，但不應承擔無限義務。

立委賴士葆說，台灣國防預算占ＧＤＰ比率已超過百分之三，仍面臨美方要求拉高到百分之五、甚至更高。他質疑，一點二五兆元是否包含第一島鏈相關費用？美方是否承諾出售提升空防的先進武器？均未獲證實，賴清德應向國人說明預算內容與戰略效益。

國民黨及黨團呼籲，國防仍須審慎規劃，重大政策須經國會審查並向全民說明，避免在財政與戰略上造成不可逆的後果。