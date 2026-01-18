國防特別預算藍白將自提版本 王定宇：違憲又害國安，藍白合扯台灣後腿

記者盧素梅／台北報導

民進黨立委王定宇批藍白想自提國防特別預算。（圖／王定宇辦公室提供）

民眾黨主席黃國昌快閃訪美回台後表態，將針對1.25兆元國防特別預算條例自提黨版。有國民黨立委認為，軍費條例綠白已經出現交集，藍營也應提案，否則將被扣上擋軍費的「紅帽」。對此，民進黨立委王定宇今（18）日批評，這簡直是荒謬，既違憲也違反現實，也違反國家安全的需要，他們唯一要做的其實就是扯台灣後腿，想方設法去拖延國防預算，想方設法去阻擋國防預算特別條例交付委員會審查。這種做法唯一達到的就是阻撓國家的進步、阻撓國家安全的提升。

王定宇指出，對於國防預算或者國防預算特別條例，立法院自提預算的特別條例，根本就是違憲的做法，在現有的國家憲法的體制裡面，預算編列的權力是屬於行政權，立法院只有審查跟修法的權力。過去不管根據憲法第70條，或者每一個大法官的釋憲案或憲法法庭的裁判，從國民黨一黨獨大執政時期到現在，這種立法機關片面的自行編列預算，不管是以立法或者是決議的方式，都被判定違憲。

不定宇批評，實在很難理解，國民黨跟民眾黨是不違憲就不會立法了嗎？或者是在他們眼中，憲法的規範是一點意義都沒有嗎？另外，有關軍事投資的國防預算，是要經過長時間台灣政府跟美國政府來來回回的磋商，去研究台灣安全防衛的需要、美方願意提供的裝備、台灣自己生產的能力，以及營區配置、彈藥庫，還有人員的訓練計劃，這些計劃都需要軍方、國防部、行政單位以及盟友經過很多的討論跟磋商，才能定下來。

王定宇指出，而現在國民黨跟民眾黨，既沒有跟美方磋商，也不是行政權，也不瞭解軍方的軍力的配置、軍事的訓練、國防產業自主生產的能量在哪裡、要怎麼處理，以及美方跟我們的談判的內容同意什麼，這些屬於國家安全高度專業、高度機密的事項，透過國防部提出來的國防預算特別條例在審查的時候，國會可以監督、國會可以了解、國會可以審查，這樣子的正事、正辦他們不做，國民黨跟民眾黨卻片面地想要自己提特別預算的特別條例。

王定宇並指出，當你都不了解這些配置、不了解台美之間談判的內容，你怎麼提特別預算的條例呢？這簡直是荒謬，既違憲也違反現實，也違反國家安全的需要，他們唯一要做的其實就是扯台灣後腿，想方設法去拖延國防預算，想方設法去阻擋國防預算特別條例交付委員會審查。

王定宇進一步指出，現在我們國家年度的預算就在那裡，我們國家的國防預算就在那裡，我們國家的國防特別預算的條例就在那裡，被藍白利用程序委員會他們多一票，一直阻擋到現在，四個多月了，都沒辦法付委審查，有版本他不審查、依照憲法有內容他不審查，卻要用違憲的方式說要自提特別條例、自提版本。這不是在扯國家後腿，那這是什麼呢？

王定宇批評，用違憲的方式、用不了解國防需求的方式要自提版本，這種拖住國家的腳步、這種阻礙國家安全提升的做法，全世界唯一感到開心的、得到利益的，大概只有中國共產黨跟中國解放軍。而對台灣來講，不僅無法及時快速地提升我們國家安全的能力，更向國際盟友傳遞了一個錯誤的訊號，那就是國民黨跟民眾黨聯手向世界傳遞出「台灣不在意自己的安全」。

王定宇表示，這個錯誤的訊號會讓台灣陷入極度危險的境地。所以我們真的希望藍白不要鬧了，你們自提國防預算的特別條例，去問一下懂法律的人，這是違憲的做法；去問一下懂國防的人，這要經過兩國政府的磋商以及國內軍事需求的機密，這是屬於行政權跟國家安全的機密資料。你這些都沒有參與，你怎麼去擬定特別條例呢？而現有的版本你卻不審查，你可以審查、你可以了解而不做，卻要自提一個根本不可能行的做法。「藍白這種做法是既荒謬又害國，國防安全是攸關2,300萬人安身立命的需要，不是拿來做政黨鬥爭的工具，請他們放了台灣一馬吧。」

