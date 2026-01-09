國防特別預算過不了關 藍白第6度封殺1.25兆軍購案

（政治中心／綜合報導）立法院在藍白陣營席次優勢下，今（9）日院會表決，否決將新台幣1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案交付委員會審查。該案自去年底送交立法院後，已遭藍白聯手第6度封殺，未能進入實質審查程序。

行政院為因應國防需求，於去年11月27日通過該項特別條例草案，規劃以1.25兆元預算強化防衛韌性及不對稱戰力，並送交立法院審議。不過，草案自12月2日起，即在程序委員會遭藍白立委聯手阻擋，未能排入院會報告事項議程。

藍白陣營主張，相關國防支出應納入年度總預算，並要求同步處理軍人待遇調整方案，作為是否讓特別條例進入審查的前提；民進黨團則認為，國防特別條例具急迫性，應盡速交付委員會討論。

立法院程序委員會6日通過藍白立委提案，將議事日程草案送交院會處理。由於院會議程尚未確定，民進黨立法院黨團為爭取案件付委，黨團書記長陳培瑜等人前一晚即到議場前排隊，於今日一早完成遞案。

朝野黨團今早進行協商，但未能取得共識。立法院長韓國瑜宣布開會後，國民黨團對民進黨團提案提出異議，並要求表決處理。

最終在表決中，藍白黨團以59票對50票否決將該案交付委員會審查，第6度阻擋國防特別條例進入實質審議程序。

