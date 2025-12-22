國防特別預算遭三度封殺 AIT：持續交流確保台灣具備充足嚇阻力

立院國民黨團與民眾黨團在立法院程序委員會三度封殺1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，明日料將第4度挑戰。(資料照，記者田裕華攝)

〔記者黃靖媗／台北報導〕立院國民黨團與民眾黨團在立法院程序委員會已三度封殺1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，明日料將第4度挑戰。美國在台協會(AIT)發言人今(22)日表示，AIT持續與台灣跨政治光譜領袖交流，包含確保台灣具備獲得充足嚇阻力的必要資源。

1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」至今已被藍白聯手三度封殺，明日預計該草案將再度挑戰程序委員會。但程序委員會召委、國民黨立委翁曉玲今日預告，明天會繼續擋下國防特別條例。

AIT發言人今日答覆本報提問表示，美國政府已明確表示，美國對台灣的長期承諾持續不變，這項承諾已維持超過40年，包括支持台灣藉由各項改革與承諾增加國防支出，致力於強化防衛及嚇阻力。

針對AIT處長谷立言(Raymond Greene)日前受訪曾說，當立法院進入預算審查階段時，很期待能回答立法機構的各項問題。

AIT發言人表示，AIT持續與台灣跨政治光譜的領袖就台美合作進行交流，包含確保台灣具備獲得充足嚇阻力的必要資源，以維持台海和平穩定。

