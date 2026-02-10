國防特別預算遭在野封殺 賴清德明10點親率三軍開記者會





國防特別預算卡關，賴政府親自上火線說明。總統賴清德宣布8年投入1.25兆強化國防，但相關特別條例屢遭在野封殺，明天（11日）將在總統府親自說明整體戰略與政策方向，從不對稱戰力、裝備採購到官兵待遇，一次講清楚。記者會陣容包含，副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將等三軍司令齊聚，正面迎戰外界質疑。

總統府將於明上午10點在總統府大禮堂舉行「守護民主台灣國防特別預算」記者會，由總統賴清德親自出席發表談話，說明推動國防特別預算的整體戰略思維與政策方向。

據了解，副總統蕭美琴將陪同出席，顧立雄、梅家樹上將也將於賴清德談話後接續簡報，從整體軍事投資布局、裝備採購內容，到官兵待遇與福利制度，完整說明政府以「強化國軍照顧、同步提升戰力」為核心的政策目標。

此外，陸軍司令 呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將，以及空軍司令鄭榮豐上將亦將全數到場，象徵三軍對國防特別預算的共同支持。記者會內容將同步透過總統及總統府官方YouTube與社群平台直播，盼藉由公開說明與即時互動，深化社會對國防政策的理解與信任。

