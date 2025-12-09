國防特別預算遭擋 卓榮泰嘆在野步步進逼「提出不該花時間討論的議案」

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

行政院提出規模1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例」草案，上週遭藍白聯手擋下暫緩列案，今（9）日將在立法院程序委員會再次排案。對此，行政院長卓榮泰稍早表示，立法院現在花很多時間討論不急迫的議案，卻步步進逼攸關國家安全的國防特別預算，只要能好好審議總預算案、國防特別預算，行政院無所不能談。

行政院長卓榮泰今日表示，立法院現在花很多時間討論不急迫的議案，卻步步進逼攸關國家安全的國防特別預算。（資料照）

卓榮泰今早出席2025行政院長與商業領袖座談會。他會前受訪表示，事實上，現在立法院最重要的兩件事情，第一件是趕快審明年的中央政府總預算，這是攸關政府能否在明年順利施政，國家發展、照顧人民最關鍵的一筆總預算，另一個也是盡快審查強化防衛韌性的特別預算。

廣告 廣告

卓榮泰說，這兩件事，一件關係人民，一件關係國家的主權跟安全，但立法院卻步步進逼、層層圍堵，提出許多現在不應該花這麼多時間來討論的議案，包括《國籍法》、中配六改四等，這些都不是現在最急迫的。

卓榮泰指出，行政院心心念念、最在意的是明年總預算能否順利執行，等一下他會跟商業界團體先進一起開會，讓他們瞭解很多國家重大建設會依序進行，但如果沒有中央政府總預算，所說的都成為一種想法而已，而不能成為一種做法。

卓榮泰說，只要把行政院提出的中央政府總預算、強化防衛韌性特別條例好好的審議，其他的都可以坐下來談，行政院無所不能談，為的就是讓人民能夠得到照顧、國家能夠持續發展、主權能夠受到保障、安全能夠勇敢的來捍衛，就是這樣而已，沒有其他的要求。

更多FTNN新聞網報導

國防特別預算、院版財劃法被擋 卓榮泰籲藍白放行：福國利民才有好表現

政院通過1.25兆軍購特別條例 卓榮泰盼政黨拋開成見：沒有國哪有家

藍白聯手退回財劃法覆議案 民進黨轟：納稅錢變地方選舉綁樁工具

