國防特別預算遭藍白擋下 林飛帆：對國安很大的傷害

國安會副祕書長林飛帆。（本報系資料照片）

賴清德總統日前宣布將在8年投入1.25兆國防特別預算，相關條例遭藍白聯手在立法院程序委員會封殺，而大陸也在渤海實施實彈射擊。國安會副祕書長林飛帆今天表示，這是非常大的危機，對台灣的國家安全也是很大的傷害，相關預算是針對敵情威脅很明確必要的投資，不應該把我們所有的準備都當是挑釁。

賴清德上周宣布將投入1.25兆國防特別預算，行政院也隨即提出《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案送至立法院審查。由於府院事前都並曾就相關預算進行溝通，國民黨與民眾黨要求賴清德赴國會進行國情報告，朝野針對是採「即問即答」或「統問 統合」未有共識，藍白因此在立法院程序委員會先擋下相關提案。

林飛帆今天面對媒體提問時藍白在擋下國防特別條例後，對岸就在渤海實彈射擊時表示，這是非常大的危機，對台灣的國家安全也是很大的傷害。

他說，我們提出國防特別條例相關預算，是針對敵情威脅很明確必要的投資，總統在記者會跟國人宣布時說得很清楚，有兩個重點，包括要建構民主防衛體系，另外就是針對國防建案強化投資。

林飛帆表示，這部分有3個方面：一是要打造防空網「台灣之盾」；二是針對不對稱戰力所需的AI等新型武器系統要加速建構；三是對於國防產業供應也需要著墨，台灣有非常多隱形冠軍、這些企業有非常好的條件，如何協助朝向厚植國防產業實力的角度發展，這是下一步的重點。

他指出，中國從來沒有放棄對台灣軍事上的挑釁，它也不只針對台灣軍事上挑釁，現在也針對日本進行挑釁，台灣沒有飛任何一架飛機去挑戰對方的空域，也沒有射任何一顆飛彈去挑戰對方。

林飛帆表示，現在是中國大幅度動用無人機飛到日本跟台灣間的空域，去做對日本、台灣的挑釁，甚至船還跑到南海，嘗試跟菲律賓海巡對衝、對撞，中國在挑釁所有周邊區域國家，這件事情應該是基本常識，所以不應該把我們所有的準備都當是挑釁。

他強調，中國所有準備都是為了軍事擴張跟武統台灣，而台灣則是為了維護現狀做準備，「這是根本性的差異」。

