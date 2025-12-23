國防特別預算遭藍白4度封殺 賴清德彈劾案列入週五院會議程

立法院程序委員會今（23日）開會討論院會議程，規模1.25兆元的國防特別預算再度遭藍白聯手以10比9封殺。（圖／李智為攝）

立法院程序委員會今（23日）開會討論院會議程，規模1.25兆元的國防特別預算再度遭藍白聯手以10比9封殺。另外，在野針對總統賴清德提出彈劾案，今也由民眾黨立委劉書彬提案並通過，將於週五院會併案審查。

程序委員會今屢屢爆發口角衝突，民進黨立委王義川首先帶著在場綠委上台發言，讓擔任召委的國民黨立委翁曉玲表示「一個人發言要帶這麼多委員一起？」王義川也暗酸「妳去中國也帶了6、7個」，他並強調自己一個人講就好，現場氣氛劍拔弩張，而後翁曉玲才指示計時發言。

王義川隨後嚴詞表示，立委赴中納管法案在程序委員會被擋了751次，藍委上週去中國遮遮掩掩，卻不讓大家知道去做什麼，立委赴中要報備這件事，不知道國民黨在擋什麼！民眾黨更是莫名其妙！

王義川說，國民黨和中共關係不錯，民眾黨也跟，真是莫名其妙！希望此案能排入程序委員會，不要再擋了，立委赴中做什麼事都沒人知道。另外，也不要再擋國防特別預算，國民黨一方面說要加強國防，卻連討論都不敢討論，連排案都不排，真的是笑死人，到底在怕什麼？

王義川也痛斥，在野說要彈劾行政院長卓榮泰，但不是說要廢除監察院？還把監察院預算刪光光，還去監察院幹嘛？亂七八糟。尤其藍白要彈劾賴清德，人數又不會過關，只是要叫賴清德來立法院罵而已，台灣人都看得懂，只是為了罵爽的，倒閣也不敢，笑死人。

王義川強調，民主不是選擇性的遵守程序，國安也不可以沒有期限地拖延，白藍兩黨要回歸制度、理性，讓立院成為守護國家、愛台灣，而不是癱瘓制度的地方。

藍痛批總統不敢兌現承諾到立院報告 卡國防預算的人就是賴清德自己

國民黨立委羅智強發言時，則表示賴清德在選總統的時候，承諾針對重要國情，會到立法院報告，結果針對1.25兆的軍購案，卻不願意到立法院報告並接受質詢，想請問國人到底是誰在卡軍購？就是賴清德自己在卡！

羅智強說，賴清德沒有勇氣到立法院，講白了就是不敢出來說明，「人而無信，不知其可也」。一個總統沒有信用，真的很可憐，請賴清德兌現承諾來立法院報告，要不然就是沒膽！有什麼辦法？所以他鄭重表示，卡國防預算的就是賴清德。

進入表決階段，王義川的提案有9人贊成、9人反對，召委翁曉玲直接出聲「我反對！」故該提案不通過。而劉書彬所提的，將國防特別預算暫緩列案，以及賴清德彈劾案，同樣為9人贊成、9人反對，則在翁曉玲贊成下通過。

針對總統彈劾案，羅智強說，草案細節仍需和民眾黨協調，週五黨團大會通過之後，便會確定日程。預計召開一次以上的院會，邀請賴清德到立法院說明；另外會在立法院及全國各地召開公聽會，最後在投票前再召開一次院會討論，待賴清德說明後，明年520左右就能進行彈劾案表決。



