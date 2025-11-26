國防特別預算「打造非紅供應鏈」創4000億產值 顧立雄：帶來9萬工作機會

國防部長顧立雄2025.11.26於總統府簡報說明匡列新台幣1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算三大特色。包括建立「非紅供應鏈」，也促進經濟發展。截自總統府YouTube直播



國防部長顧立雄今天出席總統府「守護民主台灣國安行動方案」記者會，在賴清德總統宣示將提出總額高達1.2兆新台幣的「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算，顧立雄說明，將達成有效確保國人生命與財產安全的七大目標。其中包括打造空中重層攔截網、強化指管與決策輔助，升級指管通電網型（C5ISR）情監偵系統、建立多層次削弱的能力、強化作戰韌性，規劃籌獲無人艦艇、無人機等五大目標，主要在籌獲不對稱戰力與作戰裝備。

1.25兆國防特別預算案記者會，國防部長顧立雄說明。李政龍攝

顧立雄在第六項目標中，針對強化防衛韌性部分，特別是「提升軍備量能」，規劃增加軍備產能與戰備彈藥的存儲，擴充產線降低外購的比例，且增加戰備存量強化防衛韌性。

廣告 廣告

顧立雄也指出，另外藉由台美共同研發及採購合作，加速獲得國軍迫切需要的武器彈藥並導入新興軍事科技提升作戰能力。

國防部長顧立雄2025.11.26說明「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算7大目標，籌獲各種不對稱作戰裝備等。截自總統府YouTube直播

此外，在本次特別預算期盼達成的第7項目標中，顧立雄強調，國防要能夠帶動經濟效益。顧立雄表示，本次特別預算投資預估可望創造超過4000億的產值，並帶來9萬名以上的工作機會，「能讓我們在守護台灣安全的同時，推動國家經濟發展，並打造非紅供應鏈。」

1.25兆國防特別預算案記者會，國防部長顧立雄說明。李政龍攝

綜合這次國防部在「強化防衛韌性與不對稱戰力」特別預算中的第6項與第7項目標，將可帶動國防軍工相關產業的產值，增加就業機會與推動經濟發展。

更多太報報導

強化戰力特別預算建「台灣之盾」 顧立雄曝七大軍購項目

八年投入1.25兆國防特別預算！賴清德：三目標應對迫切威脅

全文／拒絕屈辱用「中國台灣」換取和平！ 賴清德 提1.25兆「國安行動方案」