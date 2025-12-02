國防特別預算 藍白主張總統國情報告 綠委強調須符憲政程序

賴清德總統宣布規模新台幣1.25兆元、為期8年的國防特別預算，引發朝野交鋒。民眾黨立委黃國昌質疑規劃與執行交代不清，且過去對美軍購延遲交付，因此主張總統應到立法院進行國情報告；國民黨立委傅崐萁也強調總統應到立法院將預算數據講清楚。民進黨立委陳培瑜則表示，只要合乎憲政程序，民進黨團也支持總統到立院國情報告。

面對中國威脅及籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，賴清德總統日前召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，提出新台幣1.25兆元的國防特別預算，不過，立法院在野黨質疑國防特別預算編列數過高，引發朝野交鋒。

民眾黨團總召黃國昌表示，過去對美採購案延宕嚴重，與政府「提升自我防衛」的主張落差甚大，國艦國造的海鯤號進度也落後，民眾黨主張賴總統應到立法院進行國情報告，詳細交代特別預算的必要性與執行內容，讓國人充分掌握決策依據。他說：『(原音)台灣民眾黨立場是我們支持國防支出，但是我們不支持浪費、我們不支持貪腐。而且我們要求付了錢，東西要可以拿到，要不然我們付錢是在付心酸的？我們付錢買武器要強化國防，結果付了錢、東西沒拿到，最重要的目的要強化我們國防自主的目標沒有辦法達成。』

國民黨團總召傅崐萁也指出，總統以投書國際媒體方式宣布重大軍購令人不解，且未向國會與國人清楚說明1.25兆元軍購特別預算編列細節；另外，過去9年國防部已支付約新台幣9,000億元軍購款，武器卻未到位，潛艦國造預算高達2,834億元，也未如期交艦，國民黨團要求總統赴立院國情報告，說明預算的必要性。

民進黨團書記長陳培瑜則表示，只要合乎憲政程序，民進黨團支持總統到立法院進行國情報告。她說：『(原音)我認為國情報告，只要是合乎憲政程序，而且大家願意坐下來協商，就所謂內容、時間跟要不要問答這件事情，大家願意實質討論，我們現在聽到總統府也是非常樂意到立法院做國情報告，也跟國人交代到底整體國家的國防跟外交還有更多的施政方向會是什麼，那民進黨團這邊也會堅持這些內容好好協商，民進黨團也會支持總統做國情報告。』

陳培瑜強調，1.25兆元軍購特別預算是分8年編列，平均一年約1,000多億元，以這幾年的財政狀況來看，國家有能力因應，因此，她認為目前整體國防預算規模是合理的。至於真正讓國家財政吃緊的原因，恐怕是在野黨提出的各種「肉桶法案」，而非軍購案。(編輯：宋皖媛)