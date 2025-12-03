國防特別預算、院版財劃法被擋 卓榮泰籲藍白放行：福國利民才有好表現

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

行政院送審規模1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，以及院版《財劃法》修正草案，日前遭藍白在立法院程序委員會聯手擋下。對此，行政院長卓榮泰今（3）日再次喊話藍白，只有通過中央政府總預算案跟院版財劃法，福國利民的政策才有好表現。

面對藍白2日在立法院程序委員會聯手封殺「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，導致草案無法付委審查，行政院發言人李慧芝日前表示，立院要求總統「即問及即答」，已違反憲法權力分立原則，對於立院提出違憲要求並阻擋特別條例排案一事，政院感到高度不解與強烈遺憾。

卓榮泰今日下午出席114年行政院模範公務人員頒獎典禮。他受訪時指出，今天要請模範公務人員一起更加努力，因為很多公務人員都為全國的國人在努力、在奉獻，只有通過明年的中央政府總預算案跟院版財劃法，才能讓我們好好的把國家的建設透過政策跟預算，讓這些所有的模範公務人員好好去執行；對福國利民的政策，賴政府才有所表現。

