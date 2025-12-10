「國防特別預算」8成未執行到位？王鴻薇促審計部成立監督機制防浪費

【警政時報 包克明／臺北報導】立法院司法及法制委員會今(10)日審查「審計部組織法」修正草案，國防特別預算執行問題成為質詢焦點。國民黨立委王鴻薇指出，近年國防採購屢傳延宕、編列浮濫與金額龐大等疑慮，尤其蔡英文、賴清德兩任總統任內的特別預算累計高達1兆 8,423億元，多由舉債支應，審計部應成立專門監督機制或查核小組，提高國防預算執行透明度與效率。

王鴻薇主張，審計部應成立專門監督機制或查核小組，提高國防預算執行透明度與效率。(圖／國會頻道)

王鴻薇強調，外界最關注的F-16V戰機採購預算支用率已達84.2%，但目前僅辦理出廠典禮，尚無任何一架交付。近年備受矚目的無人機採購案支用率更普遍低於 60%，部分甚至不到 1%，卻仍列入新特別預算案中，讓她質疑行政院欠缺嚴謹規劃與監督。

王鴻薇表示，政府常以重大事件為由，使特別預算快速通過，甚至有學者形容國防預算「特別好過、特別好混、特別好用、特別好騙」。(圖／國會頻道)

審計長陳瑞敏回應，審計部已針對 F-16V 採購成立查核小組，要求國防部因應延宕狀況延後支付370多億元。未來國防預算執行也將成立查核小組強化稽核，避免預算投入與成果脫節。

王鴻薇強調，唯有審計部掌握更強監督力道，才能避免採購延宕、資源浪費、成效不彰，真正落實特別預算的目的與國防需求。(圖／王鴻薇國會辦公室)

王鴻薇表示，政府常以重大事件為由，使特別預算快速通過，甚至有學者形容國防預算「特別好過、特別好混、特別好用、特別好騙」。她強調，唯有審計部掌握更強監督力道，才能避免採購延宕、資源浪費、成效不彰，真正落實特別預算的目的與國防需求。

