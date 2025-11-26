國防特別預算1.25兆元 台廠：帶動軍工航太產業升級

（中央社記者江明晏台北26日電）總統賴清德今天宣布，未來8年將投入新台幣1.25兆元的國防特別預算。漢翔表示，有量產能力，期許當產業「領頭羊」，也協助其他台廠；亞航董事長李偉賢表示這是正確的方向，將帶動台灣未來軍工、航太產業升級，加強國際鏈結。

賴總統上午宣布，國防部完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」及預算規劃，未來8年，即2026年至2033年共投入1兆2500億元經費。

對於政策利多，漢翔表示「樂觀其成」，尤其軍方需求大且時效短時，漢翔擁有大規模量產和維修能力，對漢翔相當有利，也能協助有需要的國內廠商量產，有信心當產業「領頭羊」，也會觀察是不是有機會催生下一代初教機。

漢翔表示，在無人機、無人船、無人機反制系統都有布局，且多路並進。

對於國防預算攀高，漢翔表示，已預作準備，例如攜手美國軍機大廠，推動軍用後勤維修能量的提升，鞏固陸軍AH-1W直升機、空軍F-16戰機等多款軍用飛機的後勤維修商機，全面滿足三軍需求。

亞航董事長李偉賢對中央社記者表示，樂觀其成，肯定這是「正確的方向」，尤其1.25兆的預算是史上最大規模，是很大的投資，對台灣未來軍工、航太產業發展有非常大幫助，技術會更精進，供應鏈可做更完整的整合，將帶動整體產業升級，可以獲得實質上，脫胎換骨的機會，也能透過國防自主，串起政府、民間產業國際的鏈結。

在國際鏈結方面，他認為，台灣可以積極加入國際供應鏈，與美國加深合作，進一步提升技術，也能透過台灣非紅供應鏈、無人機技術的角色，在國際外交上取得雙贏的拓展。

他表示，亞航若能獲得預算挹注，對發展將是利多，亞航在民機、軍機、直升機維修都很有實力，也將有更多資源，發展光纖陀螺儀（FOG）、無人機領域。（編輯：楊蘭軒）1141126