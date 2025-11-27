國防特別預算1.25兆 羅智強提醒：烏克蘭面臨割地賠款仍無法進北約

照片來源：總統府網站

針對總統賴清德宣布將編列1.25兆元新台幣國防特別預算，國民黨團書記長羅智強今（27）日點名要提醒總統，今日烏克蘭，明日台灣，現在烏克蘭面臨割地賠款，還入不了北約。國民黨團則質疑，賴清德拿1.25兆元換美國川普總統關愛的眼神？國家危險了，並批評編列此國防特別預算，是窮兵黷武，逼迫台灣青年人走上戰場。

羅智強指出，賴清德政府稱台美關係史上最好，但對於美國4月公布對台對等關稅N+20%一事，至目前拿不出對策，卻又要拿子孫的未來，狂買軍火、讓青年人上戰場？他提到，今年國防預算9500億元，占GDP3.3%，若加上8年1.25兆元特別預算，今年國防預算將達1.1兆元新台幣，占GDP 4.2%，占中央政府總預算的4成，是國民黨執政時期國防預算3000億元的3.7倍。

「但我們換來的是什麼？共機越過台海中線、圍台軍演、WHA無法出席。」羅智強說，更慘的是鉅額軍購至今無法如數到貨，這是什麼樣「無能凱子政府」才會做出來的事？

羅智強強調，1.25兆元國防特別預算，奪走了我國的「醫護加薪、軍人加薪、社福長照、健保點數、年金永續」等經費，他批評賴清德對國人錙銖必較、吝嗇無比，卻對美國裝大爺。國民黨團呼籲，中華民國要和平、要發展、要安全，就是不要戰爭，台灣更不需要只會窮兵黷武的獨夫總統。

