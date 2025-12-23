國防特別預算4度遭封殺 民進黨批藍白操弄政治為反而反

民進黨立法院黨團指控，藍白立委於程序委員會、院會阻擋「立委赴中報備」等國安法案共計超過700次。（圖／周志龍攝）

國民黨、民眾黨立委聯手第4度在立法院程序委員會封殺總統賴清德提出的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》（國防特別預算）草案，使相關法案無法排入院會議程並付委審查。對此，民進黨發言人韓瑩今（23）日表示，藍白持續以政治操作阻擋國防預算，不僅無視多數民意，更恐對國際社會釋放錯誤訊號，影響台灣整體國安。

總統賴清德所提，《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》第4度遭藍白立委聯手封殺，未能排入院會議程。（圖／CTWANT攝影組）

韓瑩指出，上週末國民黨翁曉玲等七位立委行程遮遮掩掩前往中國廈門，今日便在立法院程序委員會擋下為期八年、總額1.25兆元的國防特別預算條例付委審查。翁曉玲身為程序委員會召委，昨日更親口坦承赴中期間曾與廈門國台辦接觸，並直接嗆聲「會擋下國防特別預算條例」。國民黨赴中領旨後回台亂政，拒絕正視多數國人支持強化國防的民意，在台灣最高民意殿堂公然背離人民、傳達「習」意，連演都不演。

她進一步表示，翁曉玲以「執政黨不來報告、不說清楚，不願意講國防相關預算要買什麼」為由，作為持續阻擋的藉口，但依照立法程序，法案與預算案必須先通過程序委員會付委，才能在委員會中進行說明與實質討論。如今連進入討論的機會都不給，根本是為反而反、毫無誠意。

韓瑩續指，國民黨主席鄭麗文昨日才在大學演講中，面對學生大言不慚地聲稱「國民黨沒有要擋軍購」，結果不到一天，自家立委就在立法院公然打臉黨主席。睜眼說瞎話、毫無羞恥地欺騙人民，更無視國際社會一再警告，持續玩弄危險的政治遊戲，對外釋放嚴重錯誤訊號。

最後，她提出「三問」：為什麼國民黨如此排斥強化台灣國防？為什麼國民黨立委前往中國卻始終不敢攤在陽光下？為什麼每一次關鍵的國防預算與國安法案，國民黨總是選擇阻擋？韓瑩批評，國民黨立委一邊跑去中國「交流」，一邊回國封殺國防法案與預算，這樣的中國國民黨，究竟是在為哪一個國家服務？要求藍委對全台人民說清楚、講明白。

