國防特別預算4度遭擋！何欣純轟江啟臣發言諷刺：「台」是我唯一的考量

記者許詠晴／台北報導

行政院提出規模1.25兆國防特別預算案，日前在立法院程序委員會遭藍白第四度聯手擋下。對此，民進黨台中市長候選人、立委何欣純今（25）日表示，立法院副院長江啟臣總把「美中台」掛嘴邊，但顯然國民黨只傾向「中」，讓江的發言格外諷刺。她強調，在國家安全的議題上，「台」是她唯一的選擇。

何欣純強調，立法院出訪，代表國家，一定要站在「台」的這一邊。（資料照）

何欣純指出，江啟臣副院長執國會牛耳，總以外交專才自居，會晤國際人士常誇言保衛台灣；但是對照國會現況，特別條例連付委審查的機會都沒有，江副院長掛在嘴邊、顧及「美中台」三邊關係，但國民黨在7位立委赴中後，回台又封殺特別條例，外界解讀現階段國民黨只傾向「中」的那邊，江副的發言就更顯諷刺。

何欣純強調，立法院出訪，代表國家，一定要站在「台」的這一邊；猶記得今年5月，江副院長與立法院「台美國會議員聯誼會」，抵達美國華府後，據媒體報導在與美國議員會談過程，江副院長身屬國民黨，在場立委被詢問站在中國、還是台灣這一邊？當時，江副院長未有明確答覆。

何欣純說，她跟江副院長，同樣要競逐台中市長、服務全體台中市民，雖然我們所屬政黨不同，但在國家安全的議題與層次上，「台」的這邊是我唯一、且首要的考量，國家安全需要足夠的自我防衛能力，「台灣安全、台中更好！」。

