國防特別預算6度遭封殺 林智群：藍白邏輯是「沒說明病情，我就不讓你掛號！」

藍白立委多次在立法院程序委員會聯手擋下國防特別預算條例草案。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 立法院程序委員會6日討論9日院會議程，包括1.25兆國防特別條例、2026年總預算、財劃法等案，在國民黨、民眾黨人數優勢下，再度被暫緩列案，國防特別預算第6度在程序委員會遭封殺，藍委表示，若賴清德總統願意到立法院報告，就會立刻安排付委。對此，林智群律師直言，藍白的邏輯是，生病去診所，櫃檯卻說「你沒說明病情，就不讓你掛號！」

藍白第6度封殺國防特別預算，國民黨立院黨團書記長羅智強表示，讓預算被擋6次的是賴清德，若賴清德願到至立法報告，就會立刻安排國防預算付委。

對此，林智群律師發文表示，國防特別預算第6次被擋，連程序委員會都進不去，而藍白的理由是，總統要來說明、行政院要來說明，沒說明怎麼審查？

憲法沒有規定總統要到立法院備詢，林智群指出，這些法盲都亂搞，而且也沒有行政院長到程序委員會備詢的前例，再者，程序委員會就是「掛號」，掛號後，才能到國防外交委員會審查，行政院長跟國防部長到院會備詢。

林智群直言，藍白的邏輯是，你生病跑去診所，然後櫃檯助理說「你沒說明你的病情，我就不讓你掛號！」，不是應該掛號後，才跟醫師討論病情嗎？護理師可以這樣擋嗎？

網友也紛紛留言痛批「跟無腦的說再多都沒用，只能靠選擇下架牠們」、「看到藍白同溫層整天洗兩張A4紙真的看到快中風」、「藍白護理師權利就是比醫生大，可以決定讓病人可不可以掛號看病」、「他們就是在亂搞」、「無理取鬧，這本來就是一年一度要審的事情，竟然無視於人民的福利，政治算計，真是可惡」、「他們只是想羞辱總統而已，羞辱完還是不給過的」。

