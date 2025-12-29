國防產業成新護國神山 台灣無人機出口暴增

▲總統賴清德日前接受電視專訪時說，台灣未來下一座護國神山產業可能是涵蓋航太、衛星通訊、無人載具的國防產業。（圖／pixabay）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德日前接受電視專訪時說，台灣未來下一座護國神山產業可能是涵蓋航太、衛星通訊、無人載具的國防產業，尤其台灣無人機產品已融入美國、法國產業鏈；而生物科技產業、亞太資產管理中心可能是未來第二與第三座護國神山產業。據統計，波蘭今年已悄然成為全球最大的台灣無人機買家，採購量占台灣總出口近60%，不僅為台灣國防產業帶來能見度，也證明台灣能在半導體之外，以其他方式為歐洲安全做出貢獻。

廣告 廣告

賴清德日前接受三立新聞「話時代人物」專訪，賴清德提到，台灣無人機產品已融入世界第一及第二大產業鏈，分別是美國Skydio的產業鏈以及法國Parrot的產業鏈，相信未來台灣國防工業自主的產品行銷全世界，是非常有可能的。

台灣無人機產業正迎來前所未有的黃金契機「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）正式壯大成形，成員數已突破200家廠商，形成國家隊規模，全面搶進全球訂單市場。根據國科會智庫DSET（科技、民主與社會研究中心）統計，今年前7月，台灣無人機出口量已是去年整年的7.5倍，達2.6萬台。

歐洲市場成長尤其顯著。由於自去年第4季起，中國限制無人機出口烏克蘭，歐洲轉向台灣詢單，動輒上萬台，尤其是靠近前線的波蘭、捷克。

漢翔（2634）董事長胡開宏日前指出，漢翔在航太領域的長年技術基礎，使其在無人機量產與組裝上具備天然優勢，因此獲推舉擔任聯盟主席。他強調，未來將以沙鹿複材中心作為主要生產據點，協助國內廠商將無人機推向量產，無論是軍用還是民用，都能滿足需求。

除了漢翔，聯盟還有七家協同主席，包括神耀科技、亞洲航空、雷虎科技、中光電智能機器人、經緯航太、長榮航太與佳世達集團，攜手提升技術能量，形成台灣在無人機產業上的強大團戰火力。

全球無人機市場正處爆發期，但台灣雖廠商眾多，卻多半規模不大、系統整合能力有限。透過聯盟模式，不僅能整合國內技術資源，更能在國際競爭中創造更大聲量。胡開宏直言，飛機有人機都能組裝，無人機自然更不成問題，國內業者可望藉此獲得更大商機。

台灣的競爭優勢不僅在航太製造，更仰賴半導體與IC設計等先進產業的支撐，加上國家隊背後的政策支持，例如國發基金投入核心技術研發，讓台灣製造無人機的精密程度與規模都更具競爭力。未來應用領域更不侷限軍用，還涵蓋大型運輸、偏鄉及離島物流等。

另外，工研院也在聯盟推動中扮演關鍵角色，以「三晶二軟」為藍圖，協助技術研發與產業整合，加速推動台灣無人機產業成長，形成「政府＋產業＋科研」三方共構的堅實後盾。

此外，美國以國家安全為由，全面禁用大陸無人機。陸製無人機在美市占逾五成，隨著陸企產品輸美遭禁，台廠將迎來轉單，業界看好，台美無人機合作速度與規模也會加速且擴大，在美國設廠的漢翔（2634）、雷虎（8033）、和大（1536）等，將優先受惠。

業界看好，大疆等陸企無法銷美後，其在美既有龐大市占有望被台廠取代，擁有「美國製造」的台商更具優勢。其中，漢翔在美國亞利桑那州已購置廠房，漢翔表示，「已做好準備，只要有訂單，隨時都可以投入生產」。據了解，無人機聯盟多家會員廠商都接獲漢翔徵詢赴美投資的意願。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

美國封殺外國無人機 FCC黑名單點名中國大疆

賴總統指名下一座「護國神山」、軍工股動起來 高僑、雷虎紅通通

無人機、AI、大數據 智慧工地科技讓職災無所遁形