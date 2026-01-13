國防產業接軌國際 立院法制局籲調整廠商評鑑配分

（中央社記者吳書緯台北13日電）現行列管軍品廠商資格級別評鑑總分為100分，為利於與國際接軌，提高台灣國防產業能力與競爭優勢，立法院法制局近期發布議題研析報告指出，與外國廠商合作或產品獲原廠認證的配分僅占「10分」，建議此項配分比重應適度調高，與時俱進。

立法院法制局5日發布「國防產業發展相關法制研析」議題研析報告，指出國防產業發展不僅涉及軍工產業競爭優勢，更攸關國防安全與國家總體經濟實力，為進一步提升國防產業重要技術研發等能力，有必要透過與外國進行產業合作等方式，以利與國際接軌。

廣告 廣告

報告指出，國防產業發展條例規定，依中華民國法律設立的國內法人、機構或團體得向主管機關申請列管軍品廠商資格級別認證；條文也明訂，國防產業是指以國防需求為目的，從事研發、產製、維修國防與軍事用品的國防科技工業及相關產業。

報告指出，為鼓勵廠商申請級別認證作業，擴大國防產業供應鏈，除了現行針對「研發、產製、維修」廠商的評鑑機制外，有適時增修「國防產業發展條例」，納入「銷售」廠商級別認證評鑑的討論空間，以周延國防產業的安全保護規範。

為利於台灣國防產業和國際接軌，報告指出，依國防產業發展條例訂定的「列管軍品廠商資格級別認證辦法」規定，明定國防部受理級別認證申請，應委託具備充足資源及認證能力之公正第三方，並依評鑑事項及評鑑基準，評鑑申請廠商級別為甲級、乙級、丙級或未達認證級別。

報告提到，為進一步強化相關國防產業重要技術研發、產製、維修等能力，形成國防產業群聚效應，帶動相關產業發展與競爭優勢，有必要透過與外國進行產業合作等方式，以利與國際接軌。

目前列管軍品廠商資格級別認證辦法的「列管軍品廠商資格級別評鑑事項配分表」，總分為100分，報告指出，有關「與外國廠商從事研發、產製、維修合作績效及產品獲原廠認證之證明」的配分比重僅占10分。

因此，報告建議，因應情勢發展，綜合調整各評鑑事項的「配分比重」，並評估將「與外國廠商從事研發、產製、維修合作績效及產品獲原廠認證之證明」評鑑事項「配分比重」予以適度調高的可行性，以與時俱進。（編輯：楊凱翔）1150113