國防知性之旅展示5款無人機 濱海作戰指揮部重層嚇阻監偵利器

「民國114 年國防知性之旅」，以「全民挺國 FUN」為主題，展示玉山軍艦、雄風飛彈及無人機等裝備。（攝影／蕭介雲）

「民國114 年國防知性之旅」，以「全民挺國 FUN」為主題，將於22日（周六）高雄新濱營區登場，國防部今日先行開放媒體採訪，除展示玉山軍艦、大武軍艦及雄風飛彈等精銳裝備外，更展示5款無人機，在「濱海作戰指揮部」於明年7月1日編成後，無人機成為重層嚇阻的監偵利器。

海軍司令部副司令敖以智主持今日主持預演活動，安排海軍官校鼓號樂隊、陸戰樂儀隊、陸戰隊莒拳隊帶來精彩演出，並同時邀請左營高中熱舞社共襄盛舉。

偵搜距離100公里的銳鳶無人機，則為海上戰術偵搜大隊所使用，未來將升級銳鳶二型。（攝影／蕭介雲）

海軍表示，活動結合「知性、體驗、互動」三大元素，於現場中設置人才招募、園遊會及多項裝備體驗，增進國人對國防事務與海軍任務的認識。

偵搜達100公里的陸用型無人機，則配備雄風飛彈的海鋒大隊使用。（攝影／蕭介雲）

在靜態裝備陳展部分，包括M109特種作戰突擊艇、AAV7兩棲突擊車、雙聯裝刺針飛彈、標槍飛彈、20機砲及40榴彈悍馬車、 機動飛彈車及雷達車等裝備。

濱海作戰指揮部7月1日編成，展現海軍全面監偵能量

「濱海作戰指揮部」預劃將於明年3月進行「假編成」，並且在7月1日正式成立，以雄風系列反艦飛彈為主力的海鋒大隊丶3個光六飛彈快艇中隊，以及以對海偵蒐雷達為主的海洋監偵指揮部。

搜查約30公里的艦載型無人機，配備由艦隊使用。（攝影／蕭介雲）

加上新設的制海飛彈修護中心等單位，以及新興兵力，如無人機，以及未來要建置的無人艇等裝備為主。

距離8公里的紅雀二型，為陸戰隊使用，採彈射發射。（攝影／蕭介雲）

現場同時展出紅雀二型、銳鳶、監偵型、陸用型及艦載型等5款現役無人機，展現海軍在全面監偵與海域覺知整體能量。

這5款無人機偵搜距離由近而遠，近距離為陸戰隊所使用的5公里的監偵型與8公里的紅雀二型，再遠為30公里的艦載型無人機，配備由艦隊使用。

海鋒大隊主要守備範圍100公里，增程雄三另有導引手段

而100公里的陸用型無人機，則配備在雄風飛彈的海鋒大隊，有趣的是，增程型雄三飛彈距離為400公里，遠超過陸用型無人機監偵範圍。

陸戰隊要成立無人機營，使用監偵型無人機。（攝影／蕭介雲）

這使得海鋒大隊在本島部分，主要的守備範圍，涵蓋外推100公里範圍內，在「濱海作戰指揮部」成立後，將會進前部署於澎湖，向前進行延伸。

至於增程型雄風三型飛彈，則會透過雷達車等不同情資手段與座標等方式，來進行遠距導引。

至於同為100公里的銳鳶無人機，則為海上戰術偵搜大隊所使用，在明年7月1日，將同步接裝300公里的銳鳶二型無人機，即成為海軍偵搜距離最遠的無人機。

「濱海作戰指揮部」未來將在北、中、南、東設立4個大隊，這5款無人機都將成為新興兵力共同配置，未來還有岸置魚叉飛彈，將加入作戰序列。

