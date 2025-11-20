國防知性之旅展示5款無人機 濱海作戰指揮部重層嚇阻監偵利器
「民國114 年國防知性之旅」，以「全民挺國 FUN」為主題，展示玉山軍艦、雄風飛彈及無人機等裝備。（攝影／蕭介雲）
「民國114 年國防知性之旅」，以「全民挺國 FUN」為主題，將於22日（周六）高雄新濱營區登場，國防部今日先行開放媒體採訪，除展示玉山軍艦、大武軍艦及雄風飛彈等精銳裝備外，更展示5款無人機，在「濱海作戰指揮部」於明年7月1日編成後，無人機成為重層嚇阻的監偵利器。
海軍司令部副司令敖以智主持今日主持預演活動，安排海軍官校鼓號樂隊、陸戰樂儀隊、陸戰隊莒拳隊帶來精彩演出，並同時邀請左營高中熱舞社共襄盛舉。
偵搜距離100公里的銳鳶無人機，則為海上戰術偵搜大隊所使用，未來將升級銳鳶二型。（攝影／蕭介雲）
海軍表示，活動結合「知性、體驗、互動」三大元素，於現場中設置人才招募、園遊會及多項裝備體驗，增進國人對國防事務與海軍任務的認識。
偵搜達100公里的陸用型無人機，則配備雄風飛彈的海鋒大隊使用。（攝影／蕭介雲）
在靜態裝備陳展部分，包括M109特種作戰突擊艇、AAV7兩棲突擊車、雙聯裝刺針飛彈、標槍飛彈、20機砲及40榴彈悍馬車、 機動飛彈車及雷達車等裝備。
濱海作戰指揮部7月1日編成，展現海軍全面監偵能量
「濱海作戰指揮部」預劃將於明年3月進行「假編成」，並且在7月1日正式成立，以雄風系列反艦飛彈為主力的海鋒大隊丶3個光六飛彈快艇中隊，以及以對海偵蒐雷達為主的海洋監偵指揮部。
搜查約30公里的艦載型無人機，配備由艦隊使用。（攝影／蕭介雲）
加上新設的制海飛彈修護中心等單位，以及新興兵力，如無人機，以及未來要建置的無人艇等裝備為主。
距離8公里的紅雀二型，為陸戰隊使用，採彈射發射。（攝影／蕭介雲）
現場同時展出紅雀二型、銳鳶、監偵型、陸用型及艦載型等5款現役無人機，展現海軍在全面監偵與海域覺知整體能量。
這5款無人機偵搜距離由近而遠，近距離為陸戰隊所使用的5公里的監偵型與8公里的紅雀二型，再遠為30公里的艦載型無人機，配備由艦隊使用。
海鋒大隊主要守備範圍100公里，增程雄三另有導引手段
而100公里的陸用型無人機，則配備在雄風飛彈的海鋒大隊，有趣的是，增程型雄三飛彈距離為400公里，遠超過陸用型無人機監偵範圍。
陸戰隊要成立無人機營，使用監偵型無人機。（攝影／蕭介雲）
這使得海鋒大隊在本島部分，主要的守備範圍，涵蓋外推100公里範圍內，在「濱海作戰指揮部」成立後，將會進前部署於澎湖，向前進行延伸。
至於增程型雄風三型飛彈，則會透過雷達車等不同情資手段與座標等方式，來進行遠距導引。
至於同為100公里的銳鳶無人機，則為海上戰術偵搜大隊所使用，在明年7月1日，將同步接裝300公里的銳鳶二型無人機，即成為海軍偵搜距離最遠的無人機。
「濱海作戰指揮部」未來將在北、中、南、東設立4個大隊，這5款無人機都將成為新興兵力共同配置，未來還有岸置魚叉飛彈，將加入作戰序列。
更多信傳媒報導
「做得好人家說你運氣好，做不好說你不如爸爸」家族接班人的歡喜與憂愁
俄烏和談又被傳出有希望 油價應聲跌破60美元 若真可能停火再跌到50美元
輝達伺服器可能改用智慧手機記憶體 記憶體價格一年內可能翻倍
其他人也在看
現役軍官遭港商吸收成共諜! 國防部長顧立雄:痛心
政治中心／楊凱安、陳聖翰 台北報導港籍中國商人丁小琥，透過宗教交流來台，利用退役軍人接觸現役軍官，要求他們未來開戰時，率部屬消極不抵抗，遭檢方聲押起訴，國防部長顧立雄直言中方滲透日漸嚴重，除了採取必要的因應作為，也會加強保防教育，對於接觸機密的人會再加強查核，對於軍中發生這樣的事感到痛心。港籍中國商人丁小琥，吸收多名現役軍官，要求他們戰時消極不抵抗，遭檢方聲押起訴，國防部長顧立雄直言，中國滲透力道不斷加大。港籍中國商人丁小琥吸收我現役軍官成共諜，國防部長顧立雄表示將持續強化保防教育。（圖／民視新聞）國防部長顧立雄：「中國確實對我們的滲透作為是日趨嚴重，採取相關的因應作為，所以我們要不斷加強保防教育，接觸機密的人我們，也都要加以進行查核，當然我們對於發生這樣的事情，都感到痛心。」強調會再加強保防教育，畢竟中方動作越來越多，不只企圖從內部滲透，也因不滿川普政府對台軍售，與日本首相高市早苗的「台海有事」說，中國解放軍分別在台海與黃海，進行軍事威嚇，引發區域緊張。國防部長顧立雄：「台海或是在整個印太區域，我想中國應該要放棄所有，以武力來解決事情的這種思維，中國不斷的軍事擴張，對台海來講，動輒要以武力併吞台灣，我想各國理念相近的國家，都會感覺到這樣的事態嚴重，真正麻煩製造來源是中國。」國防部發行"台灣全民安全指引"，預計19號起進行家戶普發。（圖／民視新聞）痛批中國就是TroubleMaker，為了應對中國軍事作為，以及可能的天災地變，國防部製作新版"台灣全民安全指引"，規畫19號起家戶普發，印製1100萬本，總金額4279萬，卻被質疑動用第二預備金規避監督，顧立雄駁斥。國防部長顧立雄：「要避免數位落差，所以我們認為普發紙本，也是一個確保我們，面對緊急狀態或重大災害情況下，能夠確保國人的財產生命安全，採公開招標方式，沒有任何規避情形。」澄清再澄清，只盼在災害真正發生時，能讓國人的財產生命得到保障。原文出處：現役軍官遭港商吸收成共諜! 國防部長顧立雄:痛心 更多民視新聞報導這也甩鍋？何鷹鷺鼓吹統一遭藍營停權 竟嗆：民進黨打壓言論自由挑戰鍾東錦人選出爐 民進黨選對會推「她」拚戰苗栗縣長民進黨硬起來了！11位南部綠委傾巢而出 誓言對抗「惡修財劃法」民視影音 ・ 19 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 2 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 小時前
經典賽／中華隊又被看低 國際賭盤奪冠賠率倒數第5
2026年世界棒球經典賽將在3月開打，國際賭盤紛紛展開預測，其中中華隊繼去年世界12強棒球賽後再次不被看好，全部20個參賽國中奪冠陪率倒數第5。 作為轉播單位之一的《FOX Sports》撰文分...聯合新聞網（運動） ・ 3 小時前
恭喜！10億女星王宥忻「離婚2年再嫁前夫」吐關鍵原因：我的心很誠實
10億女星王宥忻2023年宣布與翁承旭（翁總）結束12年婚姻，當時兩人選擇以成熟方式面對分開，沒有口出惡言，依然住在同一個屋簷下為了孩子緊密合作。沒想到相隔2年，王宥忻昨（19）日生日當天，與翁承旭攜手前往北投戶政事務所，在親友滿滿的祝福聲中再次公證成為合法夫妻，投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」 SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來
粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
昔喊「定居上海找房子」挨轟！侯佩岑IP定位曝光不藏了 網全炸鍋
47歲女星侯佩岑結婚生子一度淡出演藝圈，近年積極在大陸發展復出，今年初甚至喊話甚至計畫在上海找房子定居。她昨（17日）在微博平台PO出全新自拍照，被網友發現IP定位顯示為「中國上海」，掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 1 天前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
不怪台灣搶晶片生意！川普突轉貼黃仁勳3句話
不怪台灣搶晶片生意！川普突轉貼黃仁勳3句話EBC東森新聞 ・ 4 小時前
玄彬、孫藝珍勇奪影帝后公開「兒子真名」 三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜
說玄彬、孫藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 小時前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 21 小時前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
輝達超狂財報爆隱憂 陸行之警告「唯一的遺憾」突然反轉
輝達在台灣時間20日清晨公布最新財報，營收、獲利及財測皆大幅優於市場預期，刺激盤後股價大漲超過6%，帶動亞洲股市與AI供應鏈族群股價大漲。對此，知名分析師陸行之看好輝達有機會扭轉科技股近期的頹勢，但陸行之也提到「唯一的遺憾」是輝達庫存持續增加，供應鏈最怕大客戶買太多突然反轉。中時財經即時 ・ 3 小時前
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時
今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
展示車當新車？ 消費者見行車記錄器才發現 業者：調解中
高雄一名陳先生，今年八月向知名車廠購買定價93萬元的全新車輛，交車後，意外發現行車紀錄器拍下車輛在展示中心展示的過程，甚至被試乘過，讓他難以接受，向車商反映並提出延長保固，彌補業者沒據實以告的瑕疵，卻...華視 ・ 18 小時前