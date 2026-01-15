國防祕密會議也要講成訪美成果？吳靜怡「二問黃國昌」！

論壇中心／王柏倫報導

民眾黨主席黃國昌昨（14日）結束訪美行程返台，並預告下週國防部將召開祕密會議，揭露國防特別條例細項內容，隨後民眾黨團主任陳智菡發文，自稱黃國昌告訴美國官員軍購有「黑箱」之後，民進黨才願意報告。政治評論員吳靜怡在《台灣最前線》節目中點出兩大問題，並狠酸民眾黨亂講的結果，「連美國人都嚇呆了」。

國防部預計下週一（19日）進行祕密會議，召委王定宇證實上週就排定議程。吳靜怡質疑，黃國昌訪美時，「美國人有無當場告知這場會議？」，既然國防部要談論軍購細節，勢必會揭露相關機密，因此會讓美方事前知情，並取得同意才安排，但民眾黨卻營造成是黃國昌訪美後才排定，「亂講話嘛」。其次，吳靜怡再問，黃國昌刻意強調對美軍購僅占約3000億，但去年報導就揭露相關訊息，網路上卻有許多「蔥粉、小草」跟著帶風向，「這是什麼意思？」。

