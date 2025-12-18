國防科技產業發展審議會 深化跨部會科研合作

（軍聞社記者王進福臺北18日電）

國防部軍備局18日舉辦「國防科技產業發展審議會」國防科技前瞻需求組114年度會議，由常務次長黃中將主持，邀集國家科學技術委員會、相關機關，以及產學界精英出席與會，透過工作報告、溝通研討及意見回饋，以「國防需求」為導向，推動各界全力投入國防先進科技研究。

會議中，首先由軍備局報告114年「國防先進科研計畫」推動成效及115年工作規劃，並回顧年度國防科技論壇成果，同時由黃常次頒發獎座予今年獲評優質研究計畫主持人，包括成功大學彭兆仲教授、陽明交通大學許騰尹教授、中央大學朱延祥教授、臺南藝術大學蔡宗憲副教授、海洋大學黃俊成教授等5位，表彰他們對國防科技研究的付出與貢獻。

黃常次致詞時表示，本次會議召開主要是由行政院依據「國防產業發展條例」第11條，成立「國防科技產業發展審議會」，統籌跨部會資源，建立國防科研合作平臺，以國防需求為導向，推動多年期系統化先進科技研究，全力發展尖端國防科技，透過公開評選機制擇優由國內學、研機構承接執行，以凝聚科技研發能量，加速武器裝備自研、自製。

黃常次強調，軍備局與各部會應持續保持良性溝通，審慎檢視各單位計畫提案內容，確保符合未來作戰任務需求，並注意次年度先進科技研究計畫查核與評鑑等作業，確立研究計畫品質。

臺南藝術大學蔡宗憲副教授「以深度學習提升機場能見度預報準確性之研究」計畫，獲評優質研究計畫，由常務次長黃中將頒發獎座表揚。（軍聞社記者王進福攝）