即時中心／顏一軒報導

台灣首艘自行建造的潛艦海鯤軍艦（海鯤號，舷號SS-711）持續執行潛航測試，台船公司今（8）日公布國造潛艦原型艦「海鯤軍艦」近兩週共4次淺水潛航測試影像。對此，前總統蔡英文指出，期盼大家能繼續支持潛艦國造的計劃，讓「海鯤軍艦」能在未來的某一天，「守護我們最珍惜的自由與民主，讓台灣繼續穩健地走向世界」。





蔡英文在臉書（Facebook）發文表示，「台船公司今天公布了『海鯤軍艦』的紀錄影片。在這兩週內，『海鯤軍艦』完成了四次淺水潛航測試」。

廣告 廣告

她提到，影片中的每一個片段，都記錄著一段走了很久的路。潛艦國造，曾經被認為是不可能完成的任務。這個計畫從無到有，經過無數次討論、嘗試與修正，在造船廠、在實驗室、在指揮與測試現場，許多的努力，無法在鏡頭前呈現，但正是這些堅持，讓這個計劃一步一步走到今天。

蔡英文說，這支影片的釋出，更是對海軍專業與付出的肯定，也為國軍爭一口氣，證明台灣有能力，也有決心，為自己的安全負責；更重要的是，「我們一起為保衛國家，堅定地踏出這一步，也一定要走完這一路」。

蔡英文預告，接下來，造艦團隊會繼續進行系統調校與檢整，在確認安全條件與完成評估後，將安排後續的潛航測試，直到正式交艦。

展望未來，蔡英文期盼，大家能繼續支持潛艦國造的計劃，讓「海鯤軍艦」能在未來的某一天，乘載著台灣人的勇氣，靜靜潛行在海中，「在看不見的地方，守護我們最珍惜的自由與民主，讓台灣繼續穩健地走向世界」。







原文出處：快新聞／國防自主不是口號！海鯤號完成4次潛航測試 蔡英文：台灣有決心也有能力

更多民視新聞報導

歷史觀測站／抗中王牌出擊！「海鯤號」首度潛航測試 國造潛艦正式下潛

醫者仁心溫暖全南投！賴清德參香懇託鄉親：鼎力支持温世政

釣客直擊! 海鯤號海外潛航測試動態畫面首度曝光

