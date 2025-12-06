國防自主經費占比下滑 顧立雄：拚技轉、共同研產
立法院預算中心揭露，國軍籌購武器裝備預算雖逐年增加，但國內產製計畫經費占比卻從2025年的37.09%降至明年度的32.26%。國防部長顧立雄6日表示將透過技術移轉、共同研發及生產等方式提升國防自主能力。同時，賴清德總統強調全國上下需要團結，並以民主、反共及超越政黨的國家利益為施政核心。
國防部於5日偵測到一顆飛行高度2萬6000呎的空飄氣球，出現在基隆西北方94浬處，引發各界關注。國防院戰略資源研究所長蘇紫雲解釋，台灣目前盛行東北季風，屬於中低空氣流，而六千公尺以上則盛行西風帶，這類氣球可能是中共用於偵測高空中的大氣溫度、風向、風速等氣象數據。除了空飄氣球外，共機艦也幾乎每天在台灣周邊襲擾，顯示中共對台威脅持續存在。
針對國防自主議題，立法院預算中心提出警訊，國軍籌購武器裝備預算額度雖然逐年增加，但配置國內產製計畫的經費占比卻持續下滑。國防部長顧立雄回應表示，無論是年度預算或特別預算，都會盡量讓國防技術透過技術移轉、共同研發、共同生產等方式提升國防自主能力。
國防安全研究院委任副研究員揭仲指出，國防自主比重下滑的困境部分源於軍方專案管理能力不足。他認為，若軍方專案管理能力足夠，台灣可以自行開國際標，向國際武器製造商邀商，而不必完全依賴軍售。他進一步解釋，透過美方軍售管道，美方一定會想辦法把採購額度留在美國，不利於台灣國防產業發展。
賴清德總統在出席《自由中國》論壇時，再度強調全國上下要團結，並提出三項核心價值：民主、反共以及不分政黨的國家利益優先。賴清德所構想的「台灣之盾」計畫旨在結合國內外精良武器，但如何將國防自主落實為具體行動而非口號，仍是政府面臨的重要挑戰。
