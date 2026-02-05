國防自主 美方難介入

（圖／本報系資料照）

美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言為了賴政府所提出的1.25兆國防特別預算，近來動作很大，除了會晤在野黨，宣稱願意到立法院備詢說明外，更直言「自由不是免費的」。這些不尋常的動作引來民眾黨主席黃國昌批評是「介入台灣的內政太深、表現得跟台灣行政官員一樣」，並且是在配合行政院長卓榮泰「演戲」。

AIT為民進黨政府「助攻」軍購的行為，這已經不是第一次了，只是效果有限、影響不大。

前總統陳水扁執政時期，因為多次推動「一邊一國」、「法理台獨」的行動，導致兩岸情勢緊張，扁政府在2004年6月向立法院提出高達6108億元的「三大軍購案」特別預算，但當時朝小野大，朝野政黨對立嚴重，國親兩黨所掌握的國會多數堅持嚴審，不願輕易放行。

後來AIT台北辦事處處長楊甦棣在2006年10月召開記者會表達美國政府的立場，並強硬警告台灣的國會應限期通過三項軍購案，然而並無法影響該案的審查進度。最後是到2007年12月，由當時的立法院長王金平出面召集朝野黨團多次協商，同意以「刪除並凍結特別預算」的方式，即除「柴電潛艦」外，先通過購買愛國者三型飛彈系統與長程定翼反潛機兩項軍事採購，才讓軍購預算案完成立法程序。

我國國防建軍與備戰的主要目的首在保障國家與人民的生命安全，並避免與中國大陸有直接的軍事衝突，此外也需有兩岸和平的交流政策。未來對美軍購政策必須重新調整，賴政府不能再只從「政黨利益」的角度來考量。此次賴政府提出有史以來最大規模的軍購特別預算，尚未通過立法院審查，就多次抹紅藍白兩黨，更把質疑1.25兆國防特別預算的人都影射是「中共同路人」，多數國人都無法認同。

民進黨執政以來，軍購支出龐大，卻未給台灣帶來真正的安全，的確有檢討空間。尤其「合理軍購」與「適當的國防預算」的理念早已是主流民意，許多人對1.25兆國防特別預算持保留看法，就是因為金額巨大，但決策過程、軍購項目都未透明化，賴政府或國防部亦未主動公開詳細說明，才會令各界嚴重質疑。

總之，不論是谷立言力挺國防特別預算的言論，或是美國跨黨派參議員近日接連為此發聲，包括參議院軍事委員會主席韋克爾、共和黨聯邦參議員蘇利文等發文抨擊在野黨，都無法影響我國會對國防預算的監督與審查程序，因為台灣已是「國防自主」的國家，藍白兩黨以「國家利益」角度審查軍購案，避免特別預算浮編或濫用，不但是憲法的職責所在，更是多數民意所支持。

（作者為台灣首府大學前校長）