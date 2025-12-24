國防議題發酵 國民黨支持度創近期新低

中國國民黨主席鄭麗文。(劉祐龍攝影)

台灣民意基金會近日公布最新政黨支持度民調，顯示台灣政黨版圖出現明顯變化。調查結果指出，國民黨支持度單月大跌5.2個百分點，降至20.6%，創下近期新低；相較之下，民進黨支持度回升至38.4%，穩居第一，兩黨差距擴大至17.8個百分點。





民調顯示，國民黨此次支持度流失，主要集中在中間選民與溫和支持者。分析認為，雖然藍白陣營在立法院具有人數優勢，但近期在重大法案上的策略選擇，未能獲得多數民意認同，反而引發反效果。

其中，立法院多次擱置、阻擋為期8年、總額1.25兆元的國防特別預算，被視為關鍵因素。調查指出，有54%的民眾明確表示「不樂見」在野黨封殺國防預算，僅30%表示支持。即使在國民黨支持者中，亦有約三成對相關作法持保留態度，顯示國防議題已成高度敏感的民意紅線。





相對之下，民進黨支持度本月回升7.3個百分點。民調指出，在「反共立場」與「民主價值」等指標上，獲得過半民眾認同，穩住基本盤。





此外，民眾黨支持度為16.7%，小幅上升2個百分點，顯示白營支持結構相對穩定。