國防軍工標案啟動 從iPhone到無人機 受惠股一次看

台積電夜盤期貨下跌 15 元，收在 1440 元，回測月線支撐。 圖: 台積電/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 市場對於科技與製造業的展望關注。拓凱（4536）在安全帽及球拍需求的強勁增長帶動下，雖然自行車庫存有限，但依然維持穩健表現，且重返iPhone供應鏈後，毛利表現良好，未來展望看好。昇佳（6732）則在韓系手機備貨的推動下，轉為本業盈利，且逐步轉型進軍高階陀螺儀與無人機領域，顯示出穩定的成長潛力。力旺（3529）憑藉其量子安全需求升溫及創新的PUF技術，預計未來幾年將持續受益，EPS表現可期。英業達（2356）則在AI伺服器ODM領域展現出強勁實力，儘管營收貢獻較小，但仍具備穩定成長的潛力。

台積電（2330）作為全球先進製程的領航者，未來需求穩定，尤其是N3製程及先進技術的領先優勢，為其提供了強勁的市場競爭力。長興（1717）在半導體材料及高階液態封裝方面有著明顯優勢，且持有長廣七成股權的布局將進一步強化其市場地位。立積（4968）在無人機市場的表現持續上升，營收和獲利增長的潛力強大，展現出其不容忽視的競爭力。

此外，電力產業也在資料中心及燃氣裝置需求推動下呈現出強勁增長，台廠華城（1519）作為首選，未來將進一步優化產品組合，持續領先技術發展。散熱產業則受到VR應用需求提升的推動，奇鋐（3017）與雙鴻（3324）將受益於此發展，展現出可觀的增長潛力。國防軍工領域，隨著多項標案啟動及技術創新，為升（2231）、漢翔（2634）等企業在國際市場中逐步擴展其影響力，市場展望樂觀。

以下是國泰證期今天(23日)早盤後解析市場聚焦的產業與個股動向。

國防軍工

為升(2231)導入無人機反制系統，漢翔(2634)軟殺技術推展海外，全訊(5222)專攻雷達干擾功率元件，26年標案啟動，樂觀看待。

電力產業展望

資料中心推動燃氣裝置需求30~50GW，交期延長。航改型燃機整合儲能與氫能。台廠首選華城(1519)，產品組合優化，GE Vernova技術領先。

散熱產業

VR採全水冷板架構，散熱產值倍增，奇鋐(3017)、雙鴻(3324)受惠，維持買進。

拓凱(4536)

安全帽/球拍需求續強，自行車庫存低但能見度弱，FY26持平。重返iPhone供應鏈，供應iPhone 18 ToF元件，雖營收佔比低但毛利佳。EPS 25/26年15.28/16.02元，評價低檔具殖利率保護，維持買進。

昇佳(6732)

韓系手機備貨推升12月營收，4Q25季增5%/年減10%，本業轉盈。26年手機持平，動能來自高階陀螺儀、SAR、航太與無人機出貨。EPS 25/26年5.58/6.65元，轉型高門檻市場佔比低，維持中立。

力旺(3529)

NeoPUF結合PQC演算法，推出PUF based PQC方案，量子安全需求升溫。估26年EPS 35.1元，維持買進。

英業達(2356)

AI伺服器ODM以歐美為主，若2Q26出貨中國約1萬台，對NVDA貢獻約25億美元，整體營收影響低個位數。評價不低，維持中立。

台積電(2330)

Intel Panther Lake落後N3，Apple採18A傳聞偏談判。先進製程需求集中台積電，26年確定性最高，持續看好。

長興(1717)

半導體材料佔比0.3%，高階液態封裝明年量產，FY26佔比達5%。持有長廣七成股權，真空壓膜機市佔近獨佔，後市正向。

立積(4968)

FCC列管中系無人機，非中系廠商市佔提升。4Q25營收10.48億元( 6.3% QoQ)，EPS 1.28元，本業獲利續增，維持買進。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

