國防軍購案疑雲 藍、白追福麥代理大廠「SAE」

福麥十四日公開聲明取得美國知名軍工大廠SAE代理權，政界進一步質疑「SAE」。(資料照片)

記者王勗／台南報導

位於台南室內裝修公司福麥國際標得國防部炸藥採購案後引發各界矚目，對福麥公司資格、履約能力存疑。福麥十四日委由律師事務所公開聲明，強調公司取得美國知名軍工大廠SAE公司為期十年台灣獨家代理權，得標過程經的起考驗，藍、白十五日近一步對「SAE」公司提出質疑。

民眾黨代表江明宗在社群媒體揭文表示，經網路搜尋並未聽聞美國有知名軍工廠「SAE」，美國唯一生產RDX和HMX炸藥的工廠，是以「政府擁有，承包商營運」（Government-Owned, Contractor-Operated）模式，如果由BAE Systems管理工廠出貨，是否實質等同於美國防部直接出貨給台灣？

廣告 廣告

江明宗指出，若SAE所指為「SAE Manufacturing Specialties Corp」這間公司，它充其量只是一個經銷商，貨源也是來自 BAE Systems 管理的工廠，但也質疑「美國對於武器出口有這麼簡單？」。若SAE是採購其他國家的RDX和HMX炸藥後再販售至台灣，美國跟炸藥出口國都要有輸出許可，不會只有美國的輸出許可，同時喊話業者把哪個美國SAE公司說清楚、講明白。

王鴻薇則強調，國內RDX炸藥採購並非僅有福麥有能力，指稱福麥過去的資本額與營業項目皆非國防專業，近幾月變更營業項目僅數月就得標數億元的國防標案，要求國防部必須徹查釐清幕後有無其他實際得標者、是否存在利益關係，招標條件有無疏失等。業者對此表明已發出聲明，對於上開言論並無進一步回應。