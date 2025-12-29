國防部今天強調：料敵從寬原則因應中共軍演！海空戰備並航監控、飛彈追監「全程掌握共軍動態」

針對中國突襲式展開圍台軍演，國防部今（29日）下午召開臨時記者會說明，國軍全程嚴密掌握共軍動態，第一時間相應的海空戰備兵力即採取並航監控、飛彈追監等相關應變措施，後續演訓發展，國軍也會採取必要作為、適切回應。國防部也說，中共除了將我國12海浬劃設進演習範圍，周圍的多條國際航線也包含在內，對於行經台灣周邊的國際航班，乃至在我國起降的班機、預定經過演訓區的商船皆會受到一定影響。

國防部發言人孫立方表示，中國東部戰區今天上午片面宣布，要在台海周邊進行針對性的實彈軍演，國防部對於中共近期在台灣周邊、印太區域展開包含軍事行動、灰色地帶襲擾，以及其他認知作戰操作等，對區域和平穩定所形成的威脅，國防部表達譴責。

孫立方說，面對此情況，國防部立刻成立應變中心，依整體戰備規定，派遣適切兵力應處相關海空勤狀況，國防部要強調，任何以窮兵黷武、不負責任、倒果為因的行為來升高區域情勢皆不可取；國軍也會綿密掌握整體狀況，同時以料敵從寬原則來守護國家主權，用實力捍衛台海和平。



海洋委員會海巡署副署長謝慶欽表示，在中共東部戰區發布聯合軍演後，海巡署即在同一時間偵獲四艘海警船航進我北部、東部海域，目前已增加到14艘海警船，包含侵擾馬祖、金門烏坵、東沙外離島。



謝慶欽指出，對此海巡署立即調派艦船艇在各海域與之對應，周密佈署14艘、以一對一方式並航監控，強勢驅離，且派遣後續待命艦艇支援，同步成立應變中心偕同國防部對應監控，籲請國人放心。



有媒體問及，明日中共預告的實彈射擊的射擊高度為「無限高」，國軍有哪些具體防治作為？國防部回應，國軍透過平常的情監偵嚴密掌握共軍動態，因此今日第一時間當中共軍艦進入我應變區時，國軍相應的海空戰備的兵力即採取並航監控、飛彈追監等相應應變措施，全程都在掌握中，關於後續演訓發展，國軍也會採取必要作為、適切回應。



針對「中共所公布演習範圍涵蓋鵝鑾鼻以南」問題，國防部表示，中共南部演訓區已經劃入我國的24海浬，其實不只有南部，應是說有五個區域，包括北部、西部的馬公旁邊兩區域、南部、東部，劃設範圍都已經把我國12海浬劃設在裡面。



關於經濟交通活動是否因軍演封鎖受到影響，國防部指出，中共除了將我國12海浬劃設進去演習範圍外，在周圍的多條國際航線也已包含在內，這些舉動的確會對行經台灣周邊的國際航班，乃至在我國起降的班機受到一定影響，經過演訓區的商船也有同樣問題。

(圖文來源：國防部記者會)

