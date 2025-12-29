國防部備戰 公布監控共軍畫面

空軍Ｆ16型機監控中共殲16型機畫面。(國防部提供)

記者黃翠娟∕台北報導

針對共軍東部戰區宣布二十九日在台灣海峽周邊進行「正義使命二０二五」演習，國防部下午釋出F16V（Block20）、海軍田單艦監控共機艦畫面。總統賴清德下午在臉書發文強調，面對中國大陸持續的軍事壓力，台灣就只有一個方向，就是持續累積防衛實力，不斷提高侵略台灣所需付出的代價，台灣就能安全。

國防部表示，值得注意的是，F16V是透過AN/AAQ-33「狙擊手先進標定莢艙」監控中共殲16戰機，並將重要參數資訊遮蔽、裁切，象徵國軍有能力掌握敵動態。

統計截至昨日下午三時止，國防部偵獲共軍主、輔戰機及無人機八十九架次，其中六十七架次進入應變區域；另外，十四艘共艦、十四艘海警船，及兩棲攻擊艦編隊四艘位於東部海域、西太平洋一帶。

海巡署第一時間偵獲四艘海警船航近北、東部海域，立即調度大型艦船於各海域預置對應，並派遣後續支援周密部署，同步成立應變中心，協同國防部對應監控。

國防部昨下午召開記者會，情次室次長謝日升中將說明，共軍劃設五區範圍已經在我鄰接區（二十四浬）範圍，且更觸及到領海（十二浬），並指出這將造成台海周邊航班商船受影響。

民航局對中國大陸嚴重影響區域飛行安全的無理蠻橫作為，表達強烈譴責和嚴重抗議，並研議替代航路及流量管理因應措施。

交通部宣布，台灣往返馬祖航線今全日取消，而台灣往返金門航線傍晚六點前全數取消。

總統府發言人郭雅慧指出，中國此舉不僅粗暴破壞台海及印太區域的安全穩定現狀，更是對國際法與國際秩序的公然挑戰；外交部呼籲即刻停止無端的軍事挑釁行為；陸委會表示，雙城論壇剛結束就宣布軍演，一邊搞交流，一邊搞威嚇，是台海和平穩定的麻煩製造者。