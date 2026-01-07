國防部全力搜救當中 賴清德喊話朝野共同集氣：為辛上尉祈福

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

空軍花蓮基地昨晚發生飛安意外，一架F-16單座戰機在訓練時突然失聯，飛官辛柏毅上尉至今仍下落不明。對此，身兼總統與民進黨主席的賴清德今（7）日喊話不分朝野、全體國人共同集氣，期盼辛上尉平安歸來。

民進黨今日下午召開中執會，民進黨發言人吳崢會後轉述，賴清德致詞時提到，針對昨晚空軍一架F-16V在執行夜航訓練時，於花蓮外海發生意外，他已在第一時間指示國防部與相關單位，全力投入搜救行動，希望平安歸來。

據轉述，賴清德也說，在此，他要再次請不分朝野、全體國人同胞一起集氣，為辛上尉祈福並全力支持國軍。

