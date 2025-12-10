【國防部全民國防教育工作研討會】徐斯儉：持續深耕社會基層 發揚全民國防理念

（軍聞社記者王進福臺北10日電）

國防部10日舉行推展「全民國防教育」工作研討會，副部長徐斯儉出席致詞，代表部長顧立雄肯定各機關、單位推展全民國防教育活動成效；會中邀集相關部會、各軍司令部、指揮部承辦人與會，藉由經驗分享與意見交流，使全民國防教育推廣工作更臻完善。

研討會上午在國防部博愛營區舉行，國防部、教育部、文化部及行政院人事行政總處依序報告民國114年「全民國防教育」工作執行成效及115年工作規劃，提供各縣（市）政府參考，並實施交流、研討與建議，以利來年工作推展順遂。

徐副部長表示，回顧今年，在各部會及縣市政府積極配合、協力推廣下，各項全民國防教育活動均圓滿成功，感謝與會人員在各個工作崗位上的付出，也感謝目的事業主管機關、縣市政府及國防部同仁，對全民國防教育工作的努力。

強調國防是國家生存重要基石

徐副部長指出，全民國防教育旨在增進全體國人憂患意識、具備國防知識及全民防衛意識，國防部依《全民國防教育法》擔任中央主管機關，與教育部、行政院人事行政總處及文化部等目的事業主管機關，共同透過學校教育、社會教育、政府機關（構）在職教育、國防文物保護、宣導及教育與研究評鑑等面向，以多元且務實的態度策辦各類活動，拉近國人與國防的距離，凝聚全民防衛共識，融合有形戰力、精神意志與民間資源，形成堅實的整體防衛能量。

徐副部長強調，國防是國家生存與發展的重要基石，沒有國防就沒有國家安全，國家的安全不只是軍人的職責，更需要全國民眾齊心協力，共同守護；國防部建軍備戰的同時，近年來也持續協同各部會辦理儀隊競賽、戰鬥營、實彈射擊體驗、營區開放、網際網路有獎徵答、走入校園、走入鄉里、走入社會等活動，持續深耕社會基層，並結合民間大型活動，推廣與發揚全民國防理念。

徐副部長提到，國防部透過製播「媒體識讀」、「認知小學堂」等反制認知作戰短片，另與專家學者合作拍攝「認清中共」等系列影片，以強化國人危安意識，認清當前敵情威脅，並將軍事資訊及國家安全觀念融入民眾生活的日常，使民眾近距離了解國防事務，增進國人自我防衛決心。

徐副部長期盼各單位複製成功經驗，持續協力支持與推動，共同提升全民國防教育成效。

國防部10日舉行推展「全民國防教育」工作研討會。（記者連琳攝）

