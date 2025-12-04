國防部全球資訊網站改版更新，遭批「華而不實」不好用。（圖／王烱華翻攝）

國防部全球資訊網站（https://www.mnd.gov.tw/）昨天（3日）完成改版更新，首次使用響應式網頁設計（RWD），提供簡明易用操作介面與流程，並友善行動裝置使用體驗。不過，有使用者卻批評說「一點都不好用」、「華而不實」。

國防部表示，國防部全球資訊網站為提升資訊即時性、瀏覽便利性、服務友善性及互動親和性，完善服務品質，依行政院數發部「政府網站服務管理規範」之原則與指引，重新調整網站架構及版面設計，於2日凌晨0100時完成改版更新。

廣告 廣告

國防部強調，網站開發採用國際通用標準（HTML及CSS 3）及使用響應式網頁設計（RWD），提供簡明易用操作介面與流程，並友善行動裝置使用體驗，確保網站服務相容性。全站於上線前完成風險檢測，依行政院數發部「網站無障礙規範」，通過無障礙檢測及取得標章。

國防部指出，國防部全球資訊網站承載國防政策、新聞發布等公開資訊，藉本次改版更新，期使網站服務更親民易用，以落實全民國防政策，助益建軍備戰工作。



回到原文

更多鏡報報導

國防部提1.25兆國防特別預算 顧立雄：2033年達成後將有效確保國人生命與財產安全

動用二備金逾4千萬普發「全民安全指引」挨轟 國防部曝考量：紙本能避免數位落差

賴清德任命徐斯儉出任國防部軍政副部長 強力推動軍事外交