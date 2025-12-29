國防部公布最新監控共軍畫面！秀1分鐘「肌肉片」：忘戰必危 有備自強

解放軍今（29日）宣布開始進行「正義使命-2025」環台軍演。國防部已成立應變中心，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權，同時也發布長約1分03秒的影片，強調「忘戰必危，有備自強」。另外，國防部也公布最新監控共軍畫面，包含監控安陽艦、殲16型機。

針對中共東部戰區宣布，在台海周邊進行實彈軍演，國防部指出，對於此種不理性的挑釁行為，國防部表達強烈譴責，已成立應變中心，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。

廣告 廣告

另外，國防部也在臉書表示，針對中共東部戰區宣布，在台海周邊進行實彈軍演，國防部依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣兵力應對，執行立即備戰操演；國防部指出，中共近期持續在台灣周邊及印太區域，展開各類型軍事侵擾、假訊息認知操作等複合威脅，升高區域緊張，此種「窮兵黷武、倒果為因」的威脅，正是破壞區域和平的主因。

國防部強調，國軍不會輕估敵人戰力、也絕不妄自菲薄，全體官兵將保持高度警覺、嚴陣以待；該文也附上約1分03秒的影片，一開頭便寫道「堅韌台灣，堅定守護」，國家安全不能寄託於任何幻想，更不能交由他人決定，選擇為自己做好準備，敵情威脅長期存在，台灣公民社會以互助與韌性鍛鑄力量，全民同心無懼恐嚇與威逼，強調「忘戰必危，有備自強」，國軍將持續展現自我防衛決心，更是區域和平安全的重要關鍵。

【看原文連結】