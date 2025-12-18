國防部公布美國最新軍售達3500億 陸軍確定取得M109A7自走砲

國防部今（18）日發布新聞稿表示，美國政府於美東時間12月17日17時30分，就國軍的台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK），陸軍的AH-1W型攻擊直升機零附件、M109A7型自走砲、海馬士長程精準打擊系統續購、拖式飛彈續購、反裝甲型無人機飛彈系統，海軍的標槍反裝甲飛彈續購、魚叉飛彈可修件檢修等8案，總額111億540萬美元（折合新台幣約3500億）的對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。

陸軍砲兵終於獲得M109A7自走砲。(圖/BAE公司)

廣告 廣告

國防部指出，此次美國政府同意供、售的武器裝備，M109A7型155公厘自走砲、海馬士長程精準打擊系統（HIMARS，高機動砲兵火箭系統）續購、拖式（TOW）反裝甲飛彈續購、反裝甲型無人機飛彈系統，以及海軍的標槍（Javelin）反裝甲飛彈續購等5案，均為「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」中的案項，國防部將於立法院審議通過特別預算後，依程序辦理軍購案發價書簽署作業。

國防部強調，美國基於《台灣關係法》與「六項保證」，持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力，並快速建立強韌嚇阻戰力、發揮不對稱作戰優勢，是維持區域和平穩定的基礎；國防部對美方決定，表達誠摯感謝。

增購HIMARS系統列在 「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」中 。(圖/總統府)

特別的是，美國對台軍售通常會由美國國防安全合作署（DSCA）正式公布，但今天國防部宣布的111億540萬美元對台軍售案，迄今尚未出現在DSCA網站的主要軍售公告內，最新一筆公告是12月16日對日本的神盾級驅逐艦支援軍售案。

海軍增購的標槍飛彈也屬於 「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」項目 。(圖/軍聞社)

延伸閱讀

雙城論壇宋濤是否與蔣萬安會面？陸國台辦未正面回應

批行政院不副署財劃法 蔣萬安：古今中外沒聽過在野獨裁

黃仁勳要來了？蔣萬安發出邀請 輝達總部農曆年前有望簽約