政治中心／林靜、宋弘麟 台北報導

上週中國對台發動軍演，規模堪稱歷年最大，今（8號）立法院邀相關部會進行報告，國防部長顧立雄強調，我方事先都有掌握、並且進行必要情資交換；不過今天的委員會依然火藥味濃，為了國防部剛啟用的新式「核密作業」，要求公文公報詳細標示"密等"，徐巧芯槓上顧立雄。

立委（國）徐巧芯vs.國防部長顧立雄：「吃早餐沒無，我吃了漢堡密，今天你就是一個公開的記者會，你就不可能有任何機密，你還要在每一段上面寫一個無，這就是讓大家覺得很好笑，一點都不好笑，我跟你講你覺得不好笑，全台灣人看了都覺得很好笑，這是對作業人員作業的要求。」

廣告 廣告

國民黨立委徐巧芯質詢氣噗噗，高分貝對國防部長開罵，原來是國防部實施新式"國軍機密資訊精準標示精進作法"，規定所有公文都要逐段標註"密等"，沒列密的也要標註"無"，顧立雄強調美方也採同樣作法，但徐巧芯不買單、連珠炮開轟。





逐段都加！國防部公文新制成【無】字天書 顧立雄：美方也採同樣做法

國防部公文啟用新式"核密作業" 徐巧芯怒槓顧立雄（圖／民視新聞）





立委（國）徐巧芯vs.國防部長顧立雄：「美軍公開資訊也會標註U嘛，U就是UNCLASSIFIED非機密，對但他只是建議他並沒有要求，一定都要做沒有妳去看，妳去看美軍所有的，我看過那段文件了，它就只是個建議，沒有沒有沒有，你現在是連報告完畢都要寫個無，他們（美軍）現在整份文件的，機密等級也另外會標，逐頁逐段也都會標示機密等級，公開資訊就會標U，這跟我們標註無是一樣的，我們國軍為了跟美軍，進行實質交流建立共同圖像，這是必須要做到的基本功。」

顧立雄態度堅定，認為要跟美方交流，這是必要且進步作法。立法院國防外交委員會，邀國防、外交部針對上週中國對台軍演情勢應對報告，這回軍演堪稱近年來規模最大，中共派出主、輔戰機、無人機共210架次、共艦17艘、海警船8艘，更試圖以心理、認知作戰，對台發動威脅恫嚇。但我方早有掌握，及早因應。





逐段都加！國防部公文新制成【無】字天書 顧立雄：美方也採同樣做法

國防部公文啟用新式"核密作業" 徐巧芯怒槓顧立雄（圖／民視新聞）





立委（國）黃仁 vs.情報參謀次長室次長謝日昇：「國防部還有國安局，我們在何時得知解放軍對台軍演，這次的軍演我們在演習前，的確有掌握到確切的徵侯，在前面的重要的預警徵侯，我們已經掌握了，所以國軍做好了準備。」

立委（民）羅美玲vs.國防部長顧立雄：「透過聯合情監偵手段，甚至坦白講要跟友盟也要進行，必要情資的交換等等，會做一個研判。」

中國對台發動軍演，我方全程緊盯，也要及時闢謠，避免讓中國的認知作戰得逞。

原文出處：逐段都加！國防部公文新制成【無】字天書 顧立雄：美方也採同樣做法

更多民視新聞報導

賴蕭「七喜春來」春聯佳評如潮 韓國瑜題「馬上幸福」迎接馬年

陳佩琪不忍了！爆柯文哲「私下討錢模樣」：花我錢還不給問？

新北跟進推行「營養午餐免費」？侯友宜回應了

