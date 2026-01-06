國防部公文機密新制惹議 連綠委都不挺

國防部為防堵共諜滲透，自元旦起推行公文逐段標示機密等級的新措施，卻引發基層巨大反彈。民進黨立委羅美玲與陳冠廷於今（6）日對此表達擔憂，認為新制恐造成過度機密化，不僅增加不必要的行政負擔，甚至可能模糊真正的核心機密，稀釋對高風險洩密行為的警覺。

民進黨立委羅美玲。（圖／羅美玲臉書）

立法院外交及國防委員會立委羅美玲表示，鑑於近年共諜案頻傳，國防部為強化機密保護所做的努力方向正確，且新措施符合《國家機密保護法》規範，於法並無不妥。然而，她提醒，此舉已在實務上對基層官兵及跨部會的溝通造成沉重行政負擔。

廣告 廣告

羅美玲進一步指出，新制要求只要內文一行涉密，整份文件即列為密件，此種「過度機密化」的作法，可能反而讓真正需要高度保護的核心機密被模糊。她呼籲國防部應重新檢討實務操作，尋求能夠兼顧防諜安全與行政效率的平衡點，確認相關作法是否仍有調整空間。

民進黨立委陳冠廷則引述美國經驗，指出美國機密文件的「portion marking」制度，其核心精神在於「風險分層」，僅針對涉密文件逐段標示，並明確排除一般行政文書，以避免標示濫用。他提到，我國《文書處理手冊》中亦有相關規定，當機密與非機密文書合併處理時，應以最高等級為準。

民進黨立委陳冠廷。（圖／中天新聞）

陳冠廷批評，國防部現行新制將逐段標示擴及所有公務文書，連日常行政簡訊與群組訊息都在內，導致基層耗費大量時間在判定與加註符號，實質保密效益卻未必提升。他警告，過高的行政成本易導致「為交差而標」的形式化作業，反而削弱對手機翻拍等實際洩密途徑的警覺。

為此，陳冠廷向國防部提出三項具體改善建議。首先，允許全篇無涉密的文書以單一聲明取代逐段標註；其次，建立明確的分類指引與快速諮詢管道，降低基層判斷的不確定性；最後，應將稽核能量集中於高風險的文件類型與傳輸載具，而非逐段檢查標示。

陳冠廷強調，社會各界皆能理解強化保密的必要性，但好的政策需要務實的執行設計。他期盼國防部能立即啟動檢討機制，在政策實施滿一周時進行首次成效評估，並透過內部溝通與滾動式修正，讓制度發揮保護國家安全的真正功能，同時兼顧行政效率。

延伸閱讀

國會助理也好奇 國防部機密標示新規文件曝光

國防部新保密規定惹議！林憶君：到底誰是中共同路人

國軍公文標密新規 基層怨「5種等級」逐段標示增加負擔