國防部公文機密新規引反彈 綠委憂反而模糊核心機密

民進黨立委羅美玲。（羅美玲辦公室提供／王千豪台北傳真）

國防部自今年元旦起實施「機密資訊精準標示精進作法」，要求所有公文逐段標註機密等級，引發基層反彈。身為立法院外交及國防委員會的民進黨立委羅美玲今（6）天表示，她擔憂新制過度機密化，反而模糊真正核心機密；綠委陳冠廷也說，當行政成本過高，現場容易出現「為交差而標」的形式化作業，反而稀釋對真正高風險行為的警覺。

羅美玲表示，近年多起共諜案件涉及現役軍人遭利誘替中共蒐集情報，顯示中共對我國之情報刺探與間諜滲透行動日益猖獗，因此國防部強化內部往來公文的機密保護，方向上可以理解，相關措施在符合《國家機密保護法》規範下，於法並無問題。

不過，羅美玲也提醒，新制上路後，逐段標示機密等級，且只要一行涉密即整份列密，已在實務上造成基層官兵與跨部會往來相當大的行政負擔，也引發是否出現過度機密化，反而模糊真正核心機密的疑慮，相關作法是否仍有調整空間，國防部可再檢討實務操作，兼顧防諜安全與行政效率。

陳冠廷指出，逐段標示機密等級並非國防部獨創，美國機密文件的portion marking制度同樣要求對各段落標註密級，我國《文書處理手冊》也明定機密與非機密文書合併處理時，以最高等級為準。然而，美國制度的核心精神在於「風險分層」，僅針對涉密文件啟動逐段標示機制，完全不涉密的一般行政文書則明確排除適用，甚至規範中提醒應避免濫標。

陳冠廷表示，目前新制將逐段標示全面適用於所有公務文書，包括日常行政簡訊與群組訊息，導致基層大量時間耗費在「判定加註符號」，實質保密效益卻未必提升。當行政成本過高，現場容易出現「為交差而標」的形式化作業，反而稀釋對真正高風險行為的警覺，例如以手機拍攝機密資料、透過民用通訊軟體外傳等實際洩密途徑。

他建議，政策既已上路，國防部應立即啟動檢討機制，建議在實施滿一周時進行首次成效評估，廣泛蒐集各級部隊的執行困難與實務建議，並據此調整作法。具體而言，可考慮三項改善方向，第一、全篇無涉密的文書允許以單一聲明取代逐段標註【無】；第二、建立明確的分類指引與快速諮詢窗口，降低基層判定的不確定性；第三、將稽核能量聚焦於高風險載具與高風險文件類型，而非檢查每個段落是否標示。

陳冠廷強調，防範共諜滲透是國防部的重要職責，社會各界都能理解強化保密的必要性，但好的政策需要好的執行設計，期盼國防部在落實保密的同時，也能兼顧行政效率，透過充分的內部溝通與務實的滾動檢討，讓這項制度真正發揮保護國家安全的功能。

