國防部公開監控殲-16等圖像 已掌握14艘共艦、89架次共機

中共東部戰區新聞發言人施毅表示，「艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。」

兩岸情勢惡化，中共無預警宣布對台灣發動軍演，29日以新代號「正義使命2025」演習，針對台灣北部、西南、東南、東部，投入海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等項目。

中共發布共軍演習畫面，共艦朝海面目標，連續發射火炮，行徑挑釁。

中共這次軍演還納入反制國軍海馬士多管火箭，恫嚇台灣意味濃厚，也預告30日將對台灣周邊畫定5區，進行實彈射擊。

國防部作計室次長連志威指出，「採取並航監控，包含飛彈追監等相應的應變措施，因此都在全程掌握當中。」

國軍痛斥，中共是最大的和平破壞者，已成立應變中心執行立即備戰操演，截至下午3時，掌握中共出動14艘艦船、89架次共機出海，並公開監控圖像，包括F-16V監控中共殲-16，以及海軍多艘軍艦，像是田單軍艦跟監共艦安陽艦等動態。

海軍廣播，「如你執意挑釁，我將採取驅離行動。」

國軍也證實，共軍劃設演訓區域，範圍已經涵蓋台灣領海12浬，三軍部隊嚴陣以待。

國防部情次室次長謝日升表示，「北部的區域還有我們西部，也就是馬公的這個旁邊，這2個區域、南部那個區域之外，另外一個東部的區域，他都已經畫設範圍，都已經把我們12浬都已經畫設在裡面。」

反制中共圍台軍演，海軍海鋒大隊被直擊離開營區，部署宜蘭頭城，現場可見雷達車、反艦飛彈車待命執行任務。

2輛雲豹甲車現蹤屏東萬丹交流道下，車上官兵全副武裝，趕往戰術位置；而位在恆春貓鼻頭公園的地對空飛彈，已升起發射架，準備反制空中威脅。

國軍透過宣傳影片「堅韌台灣 堅定守護」，展現三軍用實際行動守護自由民主；總統府也嚴厲譴責中共軍演，卓榮泰要求中共立即停止演習。

總統府發言人郭雅慧指出，「此時此刻，面對外部威脅，我們最需要的是內部的團結。」

行政院長卓榮泰表示，「而認為中國還有善意的任何幻想，也終將破滅。」

至於台北市長蔣萬安才在雙城論壇，致詞期盼台海不再波濤，沒想到人前腳離開，中共後腳就發動圍台軍演，蔣萬安也提出譴責並喊話為政者責任，應降低風險。

台北市長蔣萬安指出，「任何造成區域衝突升高的行為，我都予以嚴厲的譴責。」

陸委會嚴正譴責共軍軍演，是中共精心設計的兩手策略，凸顯中共是台海和平的麻煩製造者，窮兵黷武行徑，無法被台灣人民及國際社會接受。

