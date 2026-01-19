國防部公開1.25兆軍購內容 聚焦不對稱戰力整合

國防部今(19)日釋出1.25兆特別預算軍購案可公開說明資料，相關軍購案項共區分7大類，包括精準火砲、遠程打擊飛彈、各類型無人機及AI輔助系統等。國防部強調，籌購項目聚焦不對稱戰力整合，打造多層次的「台灣之盾」防空系統，而非單一裝備購置，同時也將重視國防自主能力。

行政院日前通過新台幣1.25兆軍購特別條例，但多次遭在野黨封殺無法付委審查。對此，國防部19日至立法院外交及國防委員會說明特別條例規劃執行要項，並於會後提供可公開說明資料。

國防部指出，1.25兆特別預算所採購之項量均依敵情威脅、前瞻未來戰場景況與科技發展而定，計劃籌獲包括「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「AI輔助與C5ISR系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」及「台美共同研發及採購合作之裝備、系統」等七項。

國防部強調，特別預算建構項目聚焦不對稱戰力的整合，在作戰層面將打造多層次、具高科技輔助的「台灣之盾」反彈/防空系統，而非單一裝備的購置；戰略上除強調科技建軍外，也著重國防自主產業發展，藉由自主研發、技術轉移，打造安全可靠之非紅供應鏈。

委員會召委，民進黨立委王定宇說明，雖然本次為機密會議，但會中也與國防部討論，就能公開的部分向社會說明；另外會議的過程也是以溝通為目的，同時讓國會可以完整監督。王定宇說：『(原音)基於溝通的必要，我們以機密報告的方式，那這是一個兼顧保護國家利益、兼顧跟盟友之間的默契，以及根據立法院相關法律授權，我們可以進行可監督、可詢問、可閱讀的一個透明的監督機制，但是基於保護國家利益，我們不對外公開，但是國會是完全看得到、可以監督的。』

另外會中傳出民眾黨立委黃國昌將機密資料攜出的插曲，王定宇說明，當時黃國昌詢答結束後可能很急，東西拿了就離開，國防部立刻就有發現，也馬上就追了回來。黃定宇說：『(原音)相當快就追回來了，我們也相信、也期待所有參與機密會議的國會議員，能夠監督、能夠了解、但也要能夠為了國家的利益守密，我們相信不會有刻意洩密的情形。』

黃國昌則是社群媒體上回應，離開會議室後發現手中資料不小心夾著國防部提供的書面資料，馬上走回並繳回，前後時間不到30秒。