國防部公開1.25兆軍購細項 馬文君：商購未確定等於開空白支票

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導

行政院會去年11月27日通過預算規模新台幣1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議，但受在野黨質疑內容而無法付委。國防部長顧立雄表示，未來立院對預算總額會訂定上限，國防部根據立院能給國防部多少預算，再依預算內容，安排軍購、商購及委製的部分。立委馬文君今（20）日表示，除了軍購，商購內容都尚未決定，這就不等同於先簽空白支票，把錢付出去後，之後的任何軍購、商購、採購只能任人宰割？

「1.25兆的預算數字是怎樣訂出來？」馬文君認為，1.25兆國防特別預算並非小數目，到現在連要買什麼都不知道，且按照顧立雄說法，這不就代表總統賴清德、國防部先前提出的「台灣之盾」計畫到現在還是白紙一張，國防部完全沒有藍圖、完全沒有任何計畫，連未來要買什麼東西都不知道。

馬文君指出，國防部稱軍購、商購及國內產製的細項，還要視立法院通過多少預算，再決定後續採購內容，但從昨天針對國防特別預算召開的秘密會議，國防部不願公開軍購內容，再到顧立雄提到商購部分項目還未確定，她真的不知道這1.25兆預算中什麼該買、什麼不該買？什麼錢才該編進預算中，其中的不合理，還要請國防部、顧部長再交代清楚。

國防部19日發布部分「可公開資料」，說明將採購7大項目與其細項，包括精準火砲、遠程精準打擊飛彈、無人載具與反制系統、防空、反彈道及反裝甲飛彈；並強化作戰持續量能相關裝備以及台美共同研發及採購合作之裝備、系統。初步預計採購20萬架以上無人機、1000多艘無人挺；另也外購120公厘及105公厘戰車砲、155公厘榴彈砲發射彈藥、30公厘機砲彈藥等，除了補足戰備存量，也要滿足訓練需求。

國防部表示，其餘案項，美國防部正加速內部審查作業，有鑑於軍售案知會國會金額為美方同意釋出的最大可能供售範圍及額度，國防部雖已先期與美方針對作戰需求，完成軍購項量、金額等確認，後續將視立法院核定額度做適度調整。

