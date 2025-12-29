國防部共偵獲艦船28艘、共機89架 海巡署：嚴密監控並強制驅離

中共東部戰區今（29）天在我國周邊海域從事的對台針對性軍演，國防部下午召開記者會說明應處作為，包含目前掌握到共軍船艦28艘、共機89架次，並針對此次共軍圍台軍演的相關時序進行報告。海巡署也強調，我方已立即調派艦船艇在各海域對應，以1對1的方式嚴密監控並強制驅離，後續也將持續與國安單位合作，確保海上航道安全順暢，同時捍衛國家主權。

針對此次軍演時序，情報次長謝日升說明，今早7點30分，中共東部戰區聲稱在台灣周邊海空域實施對台的針對性軍演，原先在東部戰區公告的新聞稿中劃設了5個聯合演訓區，分別在台灣南邊及東部，執行海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控，還有外線立體懾阻等演練課目。

接著在8點18分左右，中共海事局發布公告，將從明天早上8點到下午6點在台海周邊，除了剛剛5個區域之外，另外增加了2個區域禁止船舶進入。隨後中共北京國際航行通告室也發出飛航公告，公告內容是12月30日早上8點到下午6點，在台北飛航情報區共7處危險區域，限制高度從地表到無限高，國防部今早也同步掌握共軍在東部海域增設1處演訓區域。

國防部整理共軍於我國週邊海域從事針對性軍演之概況。圖／台視新聞

另外，中共的海警局約在中午12點20分發布公告，將編組艦船在台海周邊以及馬祖、烏坵附近海域展開綜合的執法巡查。截至到今天下午3點，我方共掌握共軍海軍兵力包含共艦14艘、海警船14艘，其中4艘位在外離島，以及西太平洋兩棲攻擊艦編隊4艘。空中兵力方面，截至下午3點，所掌握到的主、輔戰機及無人機一共是89架次，其中有67架次進入了我方應變區。

海巡署也補充報告，海巡署在同一時間同步偵獲4艘海警船，目前已經增加到14艘，包含侵擾馬祖、金門烏坵以及東沙外離島，海巡署立即調派艦船艇在各海域對應，周密部署14艘艦船艇，以1對1的對應方式併航監控強制驅離，並派遣後續待命艦艇支援，同步成立應變中心，也偕同國防部對應監控，籲請國人放心。

海巡署強調，中國以軍事演訓恫嚇施壓，已對印太地區的和平穩定造成衝擊，嚴重影響我國海域船舶航行安全以及漁民的作業權益，海巡署將全力應對，並與國防部等國安單位通力合作，確保海上航道的安全順暢，全力捍衛國家主權，確保民眾生命財產安全。



責任編輯／馮康蕙

